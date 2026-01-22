100 беспилотников изготовлены в десантно-штурмовых войсках РК

Подразделения беспилотных авиационных систем были сформированы два года назад. За это время военнослужащие освоили практическое применение дронов, а также наладили их собственную сборку и ремонт, что позволило значительно сократить зависимость от внешних поставок. Мастерская по изготовлению и ремонту беспилотников начала работу в декабре 2025 года.

Фото: Минобороны РК

В ее составе — военнослужащие контрактной службы, прошедшие специализированную подготовку. Недавно здесь был собран сотый по счету дрон. Все изделия проходят обязательные контрольные испытания и затем направляются в воинские части.

В текущем году на базе учебного центра начнется подготовка операторов беспилотных авиационных систем. Обучение будет проводить инструкторский состав, имеющий профильную подготовку и практический опыт эксплуатации различных типов БПЛА.

Фото: Минобороны РК

В настоящее время на вооружении десантно-штурмовых войск состоят тактические беспилотные авиационные системы отечественного и зарубежного производства. Работа по их дальнейшему освоению, модернизации и развитию продолжается в плановом порядке.

