РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:16, 22 Январь 2026 | GMT +5

    100 беспилотников изготовлены в десантно-штурмовых войсках РК

    В десантно-штурмовых войсках Казахстана отмечается устойчивый прогресс в развитии беспилотных авиационных систем. Налажен полный цикл работ — от сборки и настройки до испытаний и передачи беспилотных летательных аппаратов в войска для применения по назначению, передает Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.

    100 дронов за месяц: в десантно-штурмовых войсках РК развивают производство БПЛА
    Фото: Минобороны РК

    Подразделения беспилотных авиационных систем были сформированы два года назад. За это время военнослужащие освоили практическое применение дронов, а также наладили их собственную сборку и ремонт, что позволило значительно сократить зависимость от внешних поставок. Мастерская по изготовлению и ремонту беспилотников начала работу в декабре 2025 года.

    100 дронов за месяц: в десантно-штурмовых войсках РК развивают производство БПЛА
    Фото: Минобороны РК

    В ее составе — военнослужащие контрактной службы, прошедшие специализированную подготовку. Недавно здесь был собран сотый по счету дрон. Все изделия проходят обязательные контрольные испытания и затем направляются в воинские части. 

    В текущем году на базе учебного центра начнется подготовка операторов беспилотных авиационных систем. Обучение будет проводить инструкторский состав, имеющий профильную подготовку и практический опыт эксплуатации различных типов БПЛА. 

    100 дронов за месяц: в десантно-штурмовых войсках РК развивают производство БПЛА
    Фото: Минобороны РК

    В настоящее время на вооружении десантно-штурмовых войск состоят тактические беспилотные авиационные системы отечественного и зарубежного производства. Работа по их дальнейшему освоению, модернизации и развитию продолжается в плановом порядке.

    Ранее мы писали о том, как служат инженерные войска Казахстана.

    Теги:
    Военные Беспилотники Минобороны РК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают