    10:38, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Китай продлил налоговые льготы для иностранных инвесторов

    Китайские власти пролонгировали на два года режим освобождения иностранных институциональных инвесторов от налогов на процентный доход по облигациям. Об этом говорится в совместном циркуляре Министерства финансов и Главного государственного налогового управления КНР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Синьхуа

    Налоговые каникулы будут действовать до 31 декабря 2027 года. В этот период доходы иностранных организаций-нерезидентов, полученные от инвестиций на внутреннем долговом рынке Китая, освобождаются от корпоративного подоходного налога (КПН) и налога на добавленную стоимость.

    В документе подчеркивается, что освобождение от КПН не распространяется на процентный доход, полученный учреждениями или подразделениями, созданными иностранными организациями на территории КНР, если такой доход фактически связан с деятельностью данных учреждений или подразделений.

    Данная мера является частью долгосрочной стратегии Пекина по интернационализации рынка долгового капитала. Продление льгот позволяет снизить издержки для зарубежных фондов и закрепить позиции Китая как привлекательной площадки для глобальных портфельных инвестиций.

    Ранее сообщалось, что ИИ прогнозирует влияние погоды на фондовый рынок в Китае.

