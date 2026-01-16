Китай продлил налоговые льготы для иностранных инвесторов

Налоговые каникулы будут действовать до 31 декабря 2027 года. В этот период доходы иностранных организаций-нерезидентов, полученные от инвестиций на внутреннем долговом рынке Китая, освобождаются от корпоративного подоходного налога (КПН) и налога на добавленную стоимость.

В документе подчеркивается, что освобождение от КПН не распространяется на процентный доход, полученный учреждениями или подразделениями, созданными иностранными организациями на территории КНР, если такой доход фактически связан с деятельностью данных учреждений или подразделений.

Данная мера является частью долгосрочной стратегии Пекина по интернационализации рынка долгового капитала. Продление льгот позволяет снизить издержки для зарубежных фондов и закрепить позиции Китая как привлекательной площадки для глобальных портфельных инвестиций.

Ранее сообщалось, что ИИ прогнозирует влияние погоды на фондовый рынок в Китае.