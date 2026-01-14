ИИ прогнозирует влияние погоды на фондовый рынок в Китае

Модель, совместно разработанная Фуданьским университетом и Национальным метеорологическим информационным центром, направлена на изучение влияния метеорологических факторов на ценообразование финансовых активов и создание инновационных инструментов для управления рисками и принятия инвестиционных решений.

Издание отмечает, что в условиях глобальных климатических изменений и реализации национальной стратегии «углеродной нейтральности» субъекты реального сектора экономики сталкиваются с конвергенцией физических климатических рисков и рисков энергоперехода. Особое влияние метеорологическая волатильность оказывает на индустрию возобновляемых источников энергии, включая ветровую и солнечную генерацию, где погодные факторы трансформируются в значимый производственный актив.

Чжао Янься, ведущий разработчик ИИ-модели и директор лаборатории Китайского метеорологического управления, подчеркнула, что архитектура «Шанцзи» объединяет данные глобального метеорологического реанализа с рыночными показателями. Модель позволяет осуществлять предиктивный анализ краткосрочной доходности широкого спектра ценных бумаг, обращающихся на фондовых рынках Китая (акции класса A).

По словам разработчика, верификация модели подтвердила ее способность идентифицировать отрасли с высокой метеочувствительностью, такие как альтернативная энергетика, нефтехимическая промышленность, строительство и агропромышленный комплекс.

Инвестиционные стратегии, построенные на результатах тестирования модели, продемонстрировали стабильную положительную доходность на различных исторических отрезках. Это подтверждает эффективность и прикладной потенциал учета метеорологических факторов на фондовом рынке Китая, пишет издание.

Другой разработчик модели, профессор Ли Хао из Института инноваций и промышленного развития в области ИИ Фуданьского университета, отметил широкие перспективы коммерческого применения «Шанцзи».

— Публичные компании из метеозависимых отраслей могут использовать данную модель для управления климатическими рисками и поддержания рыночной капитализации. Для банков и страховых компаний эта разработка открывает возможности по минимизации рисков в операциях залогового кредитования и расширению портфеля продуктов климатического финансирования.

Он подчеркнул, что для инвесторов модель выступает в качестве вспомогательного инструмента количественного анализа, в то время как представители академического сообщества могут использовать ее результаты для верификации и совершенствования теорий ценообразования активов.

