    21:51, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Китай представит первый проект космического туризма

    Китай представит первый в стране проект космического туризма на 27-й Китайской международной ярмарке высоких технологий, которая пройдет с 14 по 16 ноября в Международном выставочном центре Шэньчжэня, передает агентство Kazinform со ссылкой на China Daily.

    Фото: China Daily

    Как сообщили местные власти, инициатором китайской программы космического туризма выступит Китайская аэрокосмическая научно-технологическая корпорация.

    В этом году на площадке в 400 тысяч квадратных метров будут представлены национальные проекты и передовые разработки в сферах искусственного интеллекта, полупроводников, низковысотной экономики и коммерческой космонавтики.

    В мероприятии примут участие 40 крупнейших государственных предприятий, включая China Southern Power Grid, China Rare Earth Group и China Electric Equipment Group. Свои технологические решения представят также ведущие компании и исследовательские центры, такие как Empyrean Technology, OpenHarmony и Guangming Laboratory.

    Всего в рамках ярмарки запланировано более 200 мероприятий, включая форумы, роуд-шоу и закупочные сессии. Организаторы ожидают около 450 тысяч посетителей, отмечая роль выставки как ключевой платформы Китая для демонстрации передовых технологий и инноваций.

    Ранее мы писали, что Китай отложил возвращение корабля «Шэньчжоу-20» после удара космического мусора.

