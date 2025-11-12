Китай представит первый проект космического туризма

Как сообщили местные власти, инициатором китайской программы космического туризма выступит Китайская аэрокосмическая научно-технологическая корпорация.

В этом году на площадке в 400 тысяч квадратных метров будут представлены национальные проекты и передовые разработки в сферах искусственного интеллекта, полупроводников, низковысотной экономики и коммерческой космонавтики.

В мероприятии примут участие 40 крупнейших государственных предприятий, включая China Southern Power Grid, China Rare Earth Group и China Electric Equipment Group. Свои технологические решения представят также ведущие компании и исследовательские центры, такие как Empyrean Technology, OpenHarmony и Guangming Laboratory.

Всего в рамках ярмарки запланировано более 200 мероприятий, включая форумы, роуд-шоу и закупочные сессии. Организаторы ожидают около 450 тысяч посетителей, отмечая роль выставки как ключевой платформы Китая для демонстрации передовых технологий и инноваций.

Ранее мы писали, что Китай отложил возвращение корабля «Шэньчжоу-20» после удара космического мусора.