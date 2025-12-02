РУ
    20:12, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Китай построит дата-центры в космосе

    Пекинский комитет науки и техники планирует создать 16 космических центров обработки данных (ЦОД) на высоте около 700-800 км над Землей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Фото: Синьхуа

    Космические комплексы объединят орбитальные вычислительные платформы, ретрансляционные узлы и наземные системы управления, создавая распределенную инфраструктуру для обработки и передачи данных.

    Строительство объектов завершится к 2035 году. Разработка экспериментального спутника для будущих дата-центров уже завершена. Его запуск запланирован на конец 2025 или начало 2026 года.

    Для реализации проекта создан инновационный консорциум под руководством Пекинского института космических технологий Astro-future, в который вошли 24 организации производственной цепочки.

    Консорциум будет также отвечать за интеграцию космических дата-центров с технологиями искусственного интеллекта, мобильной связи, новыми материалами и решениями в области энергетики.

    В Пекинском комитете науки и техники отметили, что проект станет стратегическим шагом в объединении коммерческой космонавтики и искусственного интеллекта, открывая возможности для формирования новых технологических цепочек.

    Ранее мы писали, что Китай запустил космический корабль Шэньчжоу-22.

