Китай построит дата-центры в космосе

Космические комплексы объединят орбитальные вычислительные платформы, ретрансляционные узлы и наземные системы управления, создавая распределенную инфраструктуру для обработки и передачи данных.

Строительство объектов завершится к 2035 году. Разработка экспериментального спутника для будущих дата-центров уже завершена. Его запуск запланирован на конец 2025 или начало 2026 года.

Для реализации проекта создан инновационный консорциум под руководством Пекинского института космических технологий Astro-future, в который вошли 24 организации производственной цепочки.

Консорциум будет также отвечать за интеграцию космических дата-центров с технологиями искусственного интеллекта, мобильной связи, новыми материалами и решениями в области энергетики.

В Пекинском комитете науки и техники отметили, что проект станет стратегическим шагом в объединении коммерческой космонавтики и искусственного интеллекта, открывая возможности для формирования новых технологических цепочек.

Ранее мы писали, что Китай запустил космический корабль Шэньчжоу-22.