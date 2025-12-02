Китай построит дата-центры в космосе
Пекинский комитет науки и техники планирует создать 16 космических центров обработки данных (ЦОД) на высоте около 700-800 км над Землей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Космические комплексы объединят орбитальные вычислительные платформы, ретрансляционные узлы и наземные системы управления, создавая распределенную инфраструктуру для обработки и передачи данных.
Строительство объектов завершится к 2035 году. Разработка экспериментального спутника для будущих дата-центров уже завершена. Его запуск запланирован на конец 2025 или начало 2026 года.
Для реализации проекта создан инновационный консорциум под руководством Пекинского института космических технологий Astro-future, в который вошли 24 организации производственной цепочки.
Консорциум будет также отвечать за интеграцию космических дата-центров с технологиями искусственного интеллекта, мобильной связи, новыми материалами и решениями в области энергетики.
В Пекинском комитете науки и техники отметили, что проект станет стратегическим шагом в объединении коммерческой космонавтики и искусственного интеллекта, открывая возможности для формирования новых технологических цепочек.
