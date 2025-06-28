Китай подтвердил подписание торгового соглашения с США

США и Китай подписали торговое соглашение, подтвердило в пятницу Министерство торговли КНР, отодвинув угрозу масштабной коммерческой войны.

В опубликованном заявлении говорится, что Китай продолжит утверждать разрешения на экспорт контролируемых товаров, а США «отменят ряд ограничительных мер, принятых против Китая».

Заявление было сделано после того, как президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме в четверг, что стороны достигли соглашения. Других подробностей не сообщалось.

Переговоры в Женеве в начале мая привели к тому, что Китай и США отложили масштабное повышение тарифов, грозившее заморозить торговлю между двумя странами. Следующий этап переговоров в Лондоне заложил основу для сделки, о которой упомянул Трамп и которую, как представляется, формализует данное соглашение.