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    04:19, 28 Июнь 2025 | GMT +5

    Китай подтвердил подписание торгового соглашения с США

    В опубликованном заявлении говорится, что КНР продолжит утверждать разрешения на экспорт контролируемых товаров, а США «отменят ряд ограничительных мер, принятых против Китая», передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

    Китай подтвердил подписание торгового соглашения с США
    Фото: aa.com.tr

    США и Китай подписали торговое соглашение, подтвердило в пятницу Министерство торговли КНР, отодвинув угрозу масштабной коммерческой войны.

    В опубликованном заявлении говорится, что Китай продолжит утверждать разрешения на экспорт контролируемых товаров, а США «отменят ряд ограничительных мер, принятых против Китая».

    Заявление было сделано после того, как президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме в четверг, что стороны достигли соглашения. Других подробностей не сообщалось.

    Переговоры в Женеве в начале мая привели к тому, что Китай и США отложили масштабное повышение тарифов, грозившее заморозить торговлю между двумя странами. Следующий этап переговоров в Лондоне заложил основу для сделки, о которой упомянул Трамп и которую, как представляется, формализует данное соглашение.

    Теги:
    Китай КНР Международные отношения США
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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