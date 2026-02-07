РУ
    05:26, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Китай подключил к сети крупнейшую в мире морскую ветряную турбину

    Высота турбины достигает 174 метров, что сопоставимо с 58-этажным зданием, а диаметр ротора — 300 метров. Лопасти вращают площадь, сравнимую с 10 футбольными полями, передает агентство Kazinform со ссылкой на Xinhua.

    Китай подключил к сети крупнейшую в мире морскую ветряную турбину
    Фото: Xinhua

    Разработанная и установленная компанией China Three Gorges Corporation (CTG) турбина размещена на второй очереди морской ветроэлектростанции Liuao, более чем в 30 км от побережья провинции Фуцзянь, на глубине свыше 40 метров.

    По информации CTG, энергоблок мощностью 20 МВт успешно завершил пусконаладочные работы и начал коммерческую эксплуатацию. Это первый в мире случай успешной установки и подключения к сети сверхбольшой морской ветряной турбины такого класса.

    — Наша команда справилась с испытаниями, вызванными муссонными ветрами и сложными морскими условиями, и успешно провела все необходимые тесты, — отметил Цзян Гуанцю, заместитель генерального директора филиала CTG в Фуцзяне.

    Он добавил, что турбина станет ключевой технологической опорой для будущего развития морской ветроэнергетики в глубоких водах.

    Высота ступицы турбины достигает 174 метров, что сопоставимо с 58-этажным зданием, а диаметр ротора — 300 метров. Лопасти вращают площадь, сравнимую с 10 футбольными полями.

    При работе на номинальной мощности одна турбина сможет производить более 80 млн кВт/ч электроэнергии в год — этого хватит для обеспечения электричеством примерно 44 тысяч домохозяйств. По оценкам, проект позволит сэкономить около 22 тысяч тонн стандартного угля, значительно снижая выбросы CO₂.

    Создание турбины такого масштаба стало серьезной технической задачей. Основные инновации включают специально разработанные лопасти аэродинамической формы, обеспечивающие максимальную эффективность, а также облегченную конструкцию с цифровой интеграцией.

    Вес турбины на мегаватт снизился более чем на 20% по сравнению с отраслевым стандартом, что повышает эффективность выработки энергии.

    Ранее сообщалось, что ветрогенераторы для крупнейшего в Казахстане ВИЭ-проекта будет поставлять завод в Шу.

    Электроэнергия Китай Возобновляемые источники энергии Мировые новости
