Китай планирует выпуск до 1 млн человекоподобных роботов в год к 2027 году

Как ведущий китайский производитель роботов, компания Unitree Robotics недавно опубликовала следующие данные: за 2025 год фактический объем отгрузок человекоподобных роботов превысил 5500 единиц, а объем серийного производства составил более 6500 единиц.

Компания подчеркивает, что это «количество фактически проданных и отгруженных конечным клиентам единиц, а не количество заказов». Это означает, что количество заказов может быть еще больше. Ожидается, что объем продаж человекоподобных роботов в Китае в 2025 году превысит 10 тыс. единиц, что на 125% больше, чем в предыдущем году.

Путь развития Unitree Robotics отражает общую эволюцию индустрии человекоподобных роботов в Китае. Основанная в 2016 году, компания стала первым в мире предприятием, открыто продающим высокопроизводительных четвероногих роботов.

В 2025 году человекоподобные роботы все чаще появлялись в беспрецедентных образах. Отраслевые эксперты отмечают, что эти демонстрации — не просто «технические трюки».

— Выступления демонстрируют реальное развитие роботов, а также могут создать определенную коммерческую ценность, — сказал Ван Синсин, основатель компании Unitree Robotics.

2025 год широко признан в отрасли как первый год массового производства человекоподобных роботов. Данные, опубликованные Министерством промышленности и информатизации КНР, показывают, что в стране насчитывается более 140 предприятий-производителей готовой продукции, которые выпустили более 330 моделей человекоподобных роботов.

В марте 2025 года в Китае человекоподобные роботы начали использоваться на умных заводах с поддержкой технологии 5G для совместного обучения в многостанковых и многозадачных сценариях.

— Под влиянием искусственного интеллекта индустрия человекоподобных роботов развивается быстрее, чем ожидалось, — заявил заместитель министра промышленности и информатизации КНР Чжан Юньмин.

По его словам, китайские человекоподобные роботы уже способны «устойчиво стоять, уверенно ходить и быстро бегать», ускоряя переход от «движения на сцене» к «работе на заводе». В то же время Министерство промышленности и информатизации КНР будет содействовать быстрому внедрению человекоподобных роботов, углубленно изучая высокоценные сценарии их применения, такие как обслуживание населения и выполнение рабочих задач, чтобы новые технологии и продукты как можно скорее начали реально использоваться.

Unitree Robotics расширяет онлайн- и офлайн-каналы продаж. 31 декабря 2025 года первый в стране магазин компании открылся в пекинском торговом центре JD MALL, где пользователи могут испытать продукцию роботов и сразу же совершить покупку. Ранее Unitree Robotics уже открыла официальный флагманский магазин на онлайн-платформе JD.com, где представила человекоподобных роботов G1 и R1, а также робособаку Go2 и другие продукты.

Прогнозы роста масштабов индустрии человекоподобных роботов впечатляют: Министерство промышленности и информатизации КНР поставило цель достичь годового объема производства готовых человекоподобных роботов в 1 млн единиц к 2027 году. А Исследовательский центр по вопросам развития при Госсовете КНР прогнозирует, что к 2030 году масштаб индустрии достигнет 400 млрд юаней (около 57,5 млрд долл. США), а к 2035 году превысит 1 трлн юаней.

Быстрая реализация массового производства китайских человекоподобных роботов стала возможной благодаря значительным преимуществам в области аппаратных цепочек поставок. Отраслевые эксперты отмечают, что благодаря умеренному расширению производственных мощностей, независимому контролю над ключевыми компонентами и стандартизации продукции себестоимость человекоподобных роботов значительно снизилась.

Ван Синсин признался:

— У нас есть преимущества в производстве и изготовлении, и глобальный объем отгрузок относительно велик. Благодаря хорошо налаженному производству и аппаратному обеспечению, китайские компании-производители роботов имеют более конкурентоспособные затраты и более низкий порог использования.

Прогноз о том, что один из каждых двух новых массово производимых человекоподобных роботов в мире будет сходить с конвейера на китайском заводе, казалось бы, далекое предсказание, становится реальностью быстрее, чем ожидалось в отрасли.

