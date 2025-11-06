РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:10, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Китай первым в мире преобразовал торий в уран для ядерного деления

    Китай стал первой страной, которой удалось преобразовать ториевое топливо в урановое для ядерного деления, передает агентство Kazinform со ссылкой на China Daily.

    Фото: Синьхуа

    Исследователи Шанхайского института прикладной физики Китайской академии наук получили данные о ключевых физических параметрах протактиния-233, которые подтверждают успешное создание цепочки конверсии нуклидов из тория-232 в уран-233 в реакторе.

    Испытания проводились в двухмегаваттном тепловом жидкотопливном реакторе на расплавленных солях, расположенном в промышленном кластере Хуншаган уезда Миньцинь провинции Ганьсу.

    Заместитель директора института Цай Сянчжоу отметил, что в Китае наблюдается устойчивый рост новых вводимых мощностей атомной энергетики, однако страна по-прежнему сталкивается с проблемами устойчивого развития из-за зависимости от импортируемого урана.

    Директор института Дай Чжимин подчеркнул, что ториевое топливо рассматривается как перспективная альтернатива урану благодаря его значительным запасам в Китае и отрицательному температурному коэффициенту реактивности, снижающему риск радиоактивных выбросов.

    — Реакторы на ториевом топливе образуют меньше радиоактивных отходов с коротким периодом полураспада, что упрощает их утилизацию и позволяет интегрировать технологию с возобновляемыми источниками энергии, системами хранения энергии, производством водорода и химической переработкой угля, нефти и газа, — добавил он.

    По словам специалистов, это достижение подтверждает техническую осуществимость ториевого топливного цикла и укрепляет лидерство Китая в исследованиях реакторов на расплавленных солях.

    Ранее мы писали, что Россия и Китай проработают совместное строительство новых АЭС.

    Теги:
    Китай Уран Мировые новости
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
