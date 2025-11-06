Китай первым в мире преобразовал торий в уран для ядерного деления

Исследователи Шанхайского института прикладной физики Китайской академии наук получили данные о ключевых физических параметрах протактиния-233, которые подтверждают успешное создание цепочки конверсии нуклидов из тория-232 в уран-233 в реакторе.

Испытания проводились в двухмегаваттном тепловом жидкотопливном реакторе на расплавленных солях, расположенном в промышленном кластере Хуншаган уезда Миньцинь провинции Ганьсу.

Заместитель директора института Цай Сянчжоу отметил, что в Китае наблюдается устойчивый рост новых вводимых мощностей атомной энергетики, однако страна по-прежнему сталкивается с проблемами устойчивого развития из-за зависимости от импортируемого урана.

Директор института Дай Чжимин подчеркнул, что ториевое топливо рассматривается как перспективная альтернатива урану благодаря его значительным запасам в Китае и отрицательному температурному коэффициенту реактивности, снижающему риск радиоактивных выбросов.

— Реакторы на ториевом топливе образуют меньше радиоактивных отходов с коротким периодом полураспада, что упрощает их утилизацию и позволяет интегрировать технологию с возобновляемыми источниками энергии, системами хранения энергии, производством водорода и химической переработкой угля, нефти и газа, — добавил он.

По словам специалистов, это достижение подтверждает техническую осуществимость ториевого топливного цикла и укрепляет лидерство Китая в исследованиях реакторов на расплавленных солях.

Ранее мы писали, что Россия и Китай проработают совместное строительство новых АЭС.