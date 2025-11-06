Китай первым в мире преобразовал торий в уран для ядерного деления
Китай стал первой страной, которой удалось преобразовать ториевое топливо в урановое для ядерного деления, передает агентство Kazinform со ссылкой на China Daily.
Исследователи Шанхайского института прикладной физики Китайской академии наук получили данные о ключевых физических параметрах протактиния-233, которые подтверждают успешное создание цепочки конверсии нуклидов из тория-232 в уран-233 в реакторе.
Испытания проводились в двухмегаваттном тепловом жидкотопливном реакторе на расплавленных солях, расположенном в промышленном кластере Хуншаган уезда Миньцинь провинции Ганьсу.
Заместитель директора института Цай Сянчжоу отметил, что в Китае наблюдается устойчивый рост новых вводимых мощностей атомной энергетики, однако страна по-прежнему сталкивается с проблемами устойчивого развития из-за зависимости от импортируемого урана.
Директор института Дай Чжимин подчеркнул, что ториевое топливо рассматривается как перспективная альтернатива урану благодаря его значительным запасам в Китае и отрицательному температурному коэффициенту реактивности, снижающему риск радиоактивных выбросов.
— Реакторы на ториевом топливе образуют меньше радиоактивных отходов с коротким периодом полураспада, что упрощает их утилизацию и позволяет интегрировать технологию с возобновляемыми источниками энергии, системами хранения энергии, производством водорода и химической переработкой угля, нефти и газа, — добавил он.
По словам специалистов, это достижение подтверждает техническую осуществимость ториевого топливного цикла и укрепляет лидерство Китая в исследованиях реакторов на расплавленных солях.
