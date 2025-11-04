Россия и Китай проработают совместное строительство новых АЭС

В итоговом коммюнике Москва и Пекин закрепили договоренность продолжать реализацию проектов строительства «Тяньваньской» АЭС и АЭС «Сюйдапу», обеспечить своевременное завершение строительных работ и ввод объектов в эксплуатацию.

— На этой основе [стороны намерены] углублять сотрудничество в области мирного атома, последовательно продвигать кооперацию в сферах термоядерного синтеза, реакторов на быстрых нейтронах и замкнутого ядерного топливного цикла, проработать на основе принципов взаимной выгоды и баланса интересов сотрудничество в форме «пакетных» договоренностей в области начальной стадии ядерного топливного цикла и совместного сооружения новых атомных электростанций, — говорится в документе.

Напомним, тридцатая регулярная встреча глав правительств России и Китая состоялась 3 ноября 2025 года в китайском городе Ханчжоу. По ее итогам были подписаны 15 документов.

Ранее мы писали, что ключевой этап сооружения АЭС малой мощности начался в Узбекистане.