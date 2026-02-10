Китай отменил смертный приговор гражданину Канады
Верховный народный суд КНР отменил смертный приговор гражданину Канады, осужденному за контрабанду наркотиков, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на South China Morning Post.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на пресс-конференции в понедельник подчеркнул, что судебные органы действуют независимо и вынесли вердикт в строгом соответствии с национальным законодательством.
Министерство иностранных дел Канады подтвердило, что проинформировано о решении китайской стороны. Ведомство продолжит оказывать консульскую поддержку Шелленбергу и его семье, однако воздержалось от подробных комментариев по существу дела.
Напомним, Роберт Ллойд Шелленберг был задержан в 2014 году. В 2018 году его приговорили к 15 годам тюрьмы, однако уже в 2019 году после апелляции наказание ужесточили до смертной казни.
Пересмотр приговора происходит на фоне нормализации дипломатических отношений и возобновления диалога на высоком уровне между Оттавой и Пекином, пишет гонконгское издание.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады впервые за восемь лет посетит Китай.