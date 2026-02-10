Китай отменил смертный приговор гражданину Канады

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на пресс-конференции в понедельник подчеркнул, что судебные органы действуют независимо и вынесли вердикт в строгом соответствии с национальным законодательством.

Министерство иностранных дел Канады подтвердило, что проинформировано о решении китайской стороны. Ведомство продолжит оказывать консульскую поддержку Шелленбергу и его семье, однако воздержалось от подробных комментариев по существу дела.

Напомним, Роберт Ллойд Шелленберг был задержан в 2014 году. В 2018 году его приговорили к 15 годам тюрьмы, однако уже в 2019 году после апелляции наказание ужесточили до смертной казни.

Пересмотр приговора происходит на фоне нормализации дипломатических отношений и возобновления диалога на высоком уровне между Оттавой и Пекином, пишет гонконгское издание.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады впервые за восемь лет посетит Китай.