    19:33, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Китай осуществил запуск многоразовой ракеты: возвращение первой ступени завершилось неудачей

    В среду на космодроме Цзюцюань на северо-западе Китая состоялся запуск многоразовой ракеты-носителя Чжуцюэ-3, разработанной китайской компанией LandSpace, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Китай осуществил запуск многоразовой ракеты, возвращение первой ступени завершилось неудачей
    Фото: CGTN

    Как сообщается, первая ступень испытала аномальное горение во время возвращения на Землю и не смогла совершить мягкую посадку на посадочную платформу. В настоящее время ведется расследование причин происшествия.

    Вторая ступень космического аппарата вышла на запланированную орбиту.

    В компании отметили, что миссия подтвердила работоспособность всей конструкции Чжуцюэ-3 и совместимость ее систем, позволила получить важные данные о полете и сформировала основу для будущих эксплуатационных запусков и восстановления ступеней.

    Напомним, Чжуцюэ-3 работает на жидком кислороде и метане. Ракета спроектирована с расчетом на низкую стоимость, высокую грузоподъемность и возможность частых запусков.

    Reuters пишет, что LandSpace стала самой технологически продвинутой частной ракетной компанией Китая и наиболее близким аналогом SpaceX Илона Маска. Она следует стратегии американских конкурентов и делает ставку на многоразовые ракеты, которые могут совершать несколько полетов.

    Ранее мы писали, что Китай запустил космический корабль Шэньчжоу-22.

