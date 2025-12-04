Китай осуществил запуск многоразовой ракеты: возвращение первой ступени завершилось неудачей

Как сообщается, первая ступень испытала аномальное горение во время возвращения на Землю и не смогла совершить мягкую посадку на посадочную платформу. В настоящее время ведется расследование причин происшествия.

Вторая ступень космического аппарата вышла на запланированную орбиту.

В компании отметили, что миссия подтвердила работоспособность всей конструкции Чжуцюэ-3 и совместимость ее систем, позволила получить важные данные о полете и сформировала основу для будущих эксплуатационных запусков и восстановления ступеней.

Напомним, Чжуцюэ-3 работает на жидком кислороде и метане. Ракета спроектирована с расчетом на низкую стоимость, высокую грузоподъемность и возможность частых запусков.

Reuters пишет, что LandSpace стала самой технологически продвинутой частной ракетной компанией Китая и наиболее близким аналогом SpaceX Илона Маска. Она следует стратегии американских конкурентов и делает ставку на многоразовые ракеты, которые могут совершать несколько полетов.

