Китай осуществил запуск многоразовой ракеты: возвращение первой ступени завершилось неудачей
В среду на космодроме Цзюцюань на северо-западе Китая состоялся запуск многоразовой ракеты-носителя Чжуцюэ-3, разработанной китайской компанией LandSpace, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Как сообщается, первая ступень испытала аномальное горение во время возвращения на Землю и не смогла совершить мягкую посадку на посадочную платформу. В настоящее время ведется расследование причин происшествия.
Вторая ступень космического аппарата вышла на запланированную орбиту.
В компании отметили, что миссия подтвердила работоспособность всей конструкции Чжуцюэ-3 и совместимость ее систем, позволила получить важные данные о полете и сформировала основу для будущих эксплуатационных запусков и восстановления ступеней.
Напомним, Чжуцюэ-3 работает на жидком кислороде и метане. Ракета спроектирована с расчетом на низкую стоимость, высокую грузоподъемность и возможность частых запусков.
Reuters пишет, что LandSpace стала самой технологически продвинутой частной ракетной компанией Китая и наиболее близким аналогом SpaceX Илона Маска. Она следует стратегии американских конкурентов и делает ставку на многоразовые ракеты, которые могут совершать несколько полетов.
