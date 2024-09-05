Китай окажет финансовую поддержку Африке в размере $50 млрд

Для реализации совместных партнерских проектов власти Китая готовы оказать финансовую поддержку странам Африки в размере 360 млрд юаней (около $50 млрд) в течение следующих трех лет. Об этом в четверг на церемонии открытия саммита Форума китайско-африканского сотрудничества (ФКАС) в Пекине заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает агентство Kazinform.

— В целях содействия реализации десяти планов партнерских действий правительство Китая готово оказать финансовую поддержку Африке в размере 360 млрд юаней в течение следующих трех лет, — отметил Си Цзиньпин.

Он уточнил, что данная сумма включает предоставление 210 млрд юаней в виде кредитных средств и 80 млрд юаней в виде различных видов помощи, а также не менее 70 млрд юаней в виде инвестиций со стороны китайских предприятий.

Си Цзиньпин заявил, что 10 планов партнерских действий будут охватывать такие сферы, как торговля, сотрудничество в производственных цепочках, здравоохранение, сельское хозяйство, культурно-гуманитарные обмены, зеленое развитие и общая безопасность.

Напомним, с 4 по 6 сентября в Пекине проходит Форум китайско-африканского сотрудничества.

Ранее Председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность продолжать вместе с президентом США Джо Байденом налаживать китайско-американские отношения.