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    10:53, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Китай окажет финансовую поддержку Африке в размере $50 млрд

    Китай окажет финансовую поддержку Африке в размере $50 млрд
    Фото: Синьхуа

    Для реализации совместных партнерских проектов власти Китая готовы оказать финансовую поддержку странам Африки в размере 360 млрд юаней (около $50 млрд) в течение следующих трех лет. Об этом в четверг на церемонии открытия саммита Форума китайско-африканского сотрудничества (ФКАС) в Пекине заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает агентство Kazinform.

    — В целях содействия реализации десяти планов партнерских действий правительство Китая готово оказать финансовую поддержку Африке в размере 360 млрд юаней в течение следующих трех лет, — отметил Си Цзиньпин.

    Он уточнил, что данная сумма включает предоставление 210 млрд юаней в виде кредитных средств и 80 млрд юаней в виде различных видов помощи, а также не менее 70 млрд юаней в виде инвестиций со стороны китайских предприятий.

    Си Цзиньпин заявил, что 10 планов партнерских действий будут охватывать такие сферы, как торговля, сотрудничество в производственных цепочках, здравоохранение, сельское хозяйство, культурно-гуманитарные обмены, зеленое развитие и общая безопасность.

    Напомним, с 4 по 6 сентября в Пекине проходит Форум китайско-африканского сотрудничества. 

    Ранее Председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность продолжать вместе с президентом США Джо Байденом налаживать китайско-американские отношения.

    Теги:
    Инвестиции Китай Африка Сотрудничество Кредит Мировые новости Международные отношения
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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