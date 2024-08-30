Си Цзиньпин готов поддерживать связь с Джо Байденом

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность продолжать вместе с президентом США Джо Байденом налаживать китайско-американские отношения. Об этом в четверг заявил председатель КНР на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, передает агентство Kazinform.

Си Цзиньпин попросил Дж. Салливана передать приветствия президенту Джо Байдену и «выразил готовность поддерживать связь» с ним, «чтобы направлять развитие китайско-американских отношений». Об этом говорится в сообщении МИД КНР.

Си Цзиньпин отметил, что политика Китая в отношении США очень последовательна. Несмотря на большие изменения, произошедшие в отношениях двух стран и Китая и США, неизменной остается приверженность Китая цели стабильных, здоровых и устойчивых отношений между Китаем и США, «…неизменной остается позиция твердой защиты суверенитета, безопасности и интересов развития страны, неизменными остаются усилия по продолжению традиционной дружбы между китайским и американским народами».

Он также «выразил надежду, что Соединенные Штаты будут работать в одном направлении с Китаем, рассматривать Китай и его развитие в позитивном и рациональном свете, рассматривать развитие друг друга как возможность, а не вызов…».

Дж. Салливан находится с трехдневным визитом в Китае с 27 по 29 августа. Ранее он встретился с главой МИД КНР Ван И, а также заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся.