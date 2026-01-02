Китай ограничивает расход топлива для автомобилей

Как отмечается, новые правила устанавливают более жесткие целевые показатели по энергосбережению для автомобилей на период с 2026 по 2030 годы.

Нормы расхода топлива для традиционных и гибридных легковых автомобилей снижены примерно на 18% по сравнению с предыдущими регламентами. Для наиболее массового сегмента, автомобилей весом около 1,5 тонны с автоматической трансмиссией, новый лимит составит 7,74 литра на 100 км.

Для легких коммерческих автомобилей общее снижение лимитов расхода топлива составит 10%. Для бензиновых грузовиков весом около 2 тонн новая норма установлена на уровне 9,13 литра на 100 км.

Ожидается, что реализация данных мер станет мощным стимулом для технологического обновления китайского автопрома. Новые требования не только обеспечат переход к низкоуглеродной экономике, но и сделают эксплуатацию автомобилей более выгодной для конечных потребителей за счет существенного снижения затрат на топливо и электроэнергию.

Ранее мы писали, что китайские автомобили Geely и GAC могут уйти из России.