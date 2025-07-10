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    13:55, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Китай объявил «желтое» предупреждение из-за сильных ливней

    Метеослужба Китая в четверг объявила тревогу «желтого» уровня в связи с проливными дождями в некоторых районах страны, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Китай объявил «желтое» предупреждение из-за сильных ливней
    Фото: Синьхуа

    Согласно прогнозу, в период с 10 по 11 июля проливные дожди и ливни пройдут в провинциях Фуцзянь, Гуандун, Хайнань, Юньнань, Гуйчжоу, Сычуань, Хубэй, Шэньси, Хэбэй, на острове Тайвань, в автономном районе Внутренняя Монголия и Гуанси-Чжуанском автономном районе, а также в Чунцине и Пекине.

    В отдельных районах провинций Гуандун и Фуцзянь возможны сильные ливни с количеством осадков до 300 мм. В ряде указанных регионов также прогнозируются кратковременные интенсивные дожди с выпадением до 80 мм осадков в час, сопровождающиеся грозами и шквалистым ветром.

    Метеорологи рекомендуют местным властям принять меры предосторожности, включая обеспечение эффективного водоотвода в городах и на сельскохозяйственных угодьях.

    Напомним, в Китае действует четырёхуровневая система цветового кодирования погодных предупреждений: наивысший уровень обозначается красным цветом, далее следуют оранжевый, жёлтый и синий.

    Ранее мы писали, что тайфун «Данас» приближается к востоку Китая: объявлен режим экстренного реагирования.

     

    Теги:
    Дожди Китай КНР
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
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