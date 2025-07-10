Китай объявил «желтое» предупреждение из-за сильных ливней

Согласно прогнозу, в период с 10 по 11 июля проливные дожди и ливни пройдут в провинциях Фуцзянь, Гуандун, Хайнань, Юньнань, Гуйчжоу, Сычуань, Хубэй, Шэньси, Хэбэй, на острове Тайвань, в автономном районе Внутренняя Монголия и Гуанси-Чжуанском автономном районе, а также в Чунцине и Пекине.

В отдельных районах провинций Гуандун и Фуцзянь возможны сильные ливни с количеством осадков до 300 мм. В ряде указанных регионов также прогнозируются кратковременные интенсивные дожди с выпадением до 80 мм осадков в час, сопровождающиеся грозами и шквалистым ветром.

Метеорологи рекомендуют местным властям принять меры предосторожности, включая обеспечение эффективного водоотвода в городах и на сельскохозяйственных угодьях.

Напомним, в Китае действует четырёхуровневая система цветового кодирования погодных предупреждений: наивысший уровень обозначается красным цветом, далее следуют оранжевый, жёлтый и синий.

Ранее мы писали, что тайфун «Данас» приближается к востоку Китая: объявлен режим экстренного реагирования.