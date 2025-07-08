Тайфун «Данас» приближается к востоку Китая: объявлен режим экстренного реагирования

По прогнозам метеослужбы, тайфун выйдет на сушу во вторник во второй половине дня на участке восточного побережья между городами Тайчжоу в провинции Чжэцзян и Ниндэ в провинции Фуцзянь. Проливные дожди продлятся до четверга.

В Министерстве водного хозяйства КНР сообщили, что в ряде малых и средних рек в зоне ливней вероятен подъём воды до критических отметок. В горной местности сохраняется высокая угроза схода селевых потоков.

Ведомство продолжает отслеживать траекторию и развитие тайфуна, оказывает методическую поддержку местным водным службам, а также направило рабочую группу в Чжэцзян для оказания помощи на местах.

Местным властям рекомендовано заблаговременно принять меры по подготовке к ликвидации последствий удара стихии: отменить массовые мероприятия на открытом воздухе, приостановить потенциально опасные работы, своевременно эвакуировать граждан, проживающих в аварийных и уязвимых строениях.

В Китае действует четырёхуровневая система экстренного реагирования на наводнения, в которой первый уровень соответствует наивысшей степени угрозы.

Ранее мы писали о более 500 пострадавших на Тайване в результате тайфуна «Данас».