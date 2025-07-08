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    11:50, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Тайфун «Данас» приближается к востоку Китая: объявлен режим экстренного реагирования

    Центральная метеорологическая служба КНР сегодня выпустила синее штормовое предупреждение 4 уровня в связи с приближением тайфуна «Данас», передаёт корреспондент Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Тайфун «Данас» приближается к востоку Китая: объявлен режим экстренного реагирования
    Фото: x.com / @XHNews

    По прогнозам метеослужбы, тайфун выйдет на сушу во вторник во второй половине дня на участке восточного побережья между городами Тайчжоу в провинции Чжэцзян и Ниндэ в провинции Фуцзянь. Проливные дожди продлятся до четверга.

    В Министерстве водного хозяйства КНР сообщили, что в ряде малых и средних рек в зоне ливней вероятен подъём воды до критических отметок. В горной местности сохраняется высокая угроза схода селевых потоков.

    Ведомство продолжает отслеживать траекторию и развитие тайфуна, оказывает методическую поддержку местным водным службам, а также направило рабочую группу в Чжэцзян для оказания помощи на местах.

    Местным властям рекомендовано заблаговременно принять меры по подготовке к ликвидации последствий удара стихии: отменить массовые мероприятия на открытом воздухе, приостановить потенциально опасные работы, своевременно эвакуировать граждан, проживающих в аварийных и уязвимых строениях.

    В Китае действует четырёхуровневая система экстренного реагирования на наводнения, в которой первый уровень соответствует наивысшей степени угрозы.

    Ранее мы писали о более 500 пострадавших на Тайване в результате тайфуна «Данас».

    Теги:
    Китай В мире КНР Ураган
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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