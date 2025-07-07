16:16, 07 Июль 2025 | GMT +5
Тайфун «Данас» обрушился на Тайвань: более 500 пострадавших
На Тайване в результате удара тайфуна «Данас» погибли два человека и более 500 получили ранения, передает Kazinform со ссылкой на Reuters.
Один человек погиб из-за упавшего на него дерева, еще один умер в результате неисправности респиратора из-за отключения электроэнергии.
Скорость ветра достигала 220 км/ч. Шторм привел к закрытию предприятий и школ на западном побережье. 700 тысяч домов остались без электричества. Приостановлены строительные работы. Отменены более 300 авиарейсов. Тайфун также нарушил железнодорожное сообщение.
Согласно информации синоптиков, тайфун обрушится на восточный Китай в конце этой недели.
Ранее мы писали, что на юг Китая может обрушиться первый тайфун в 2025 году.