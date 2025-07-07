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    16:16, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Тайфун «Данас» обрушился на Тайвань: более 500 пострадавших

    На Тайване в результате удара тайфуна «Данас» погибли два человека и более 500 получили ранения, передает Kazinform со ссылкой на Reuters.

    Тайфун «Данас» обрушился на Тайвань: более 500 пострадавших
    Фото: freepik.com

    Один человек погиб из-за упавшего на него дерева, еще один умер в результате неисправности респиратора из-за отключения электроэнергии.

    Скорость ветра достигала 220 км/ч. Шторм привел к закрытию предприятий и школ на западном побережье. 700 тысяч домов остались без электричества. Приостановлены строительные работы. Отменены более 300 авиарейсов. Тайфун также нарушил железнодорожное сообщение.

    Согласно информации синоптиков, тайфун обрушится на восточный Китай в конце этой недели.

    Ранее мы писали, что на юг Китая может обрушиться первый тайфун в 2025 году.

    Теги:
    Погода Происшествия Тайвань Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
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