На юг Китая может обрушиться первый тайфун в 2025 году

По его данным, во вторник утром в акватории Южно-Китайского моря образовалась тропическая депрессия. Скорость порывов ветра внутри нее достигает 15 м/с и продолжает расти. По прогнозам метеорологов, в ближайшие 24 часов депрессия может усилиться до тайфуна.

Ожидается, что 13-14 июня стихия может обрушиться на побережье острова Хайнань и южную китайскую провинцию Гуандун.

При этом скорость порывов ветра в центре прогнозируемого тайфуна может достигать в пределах 25-33 м/с.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о тайфуне, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

В сентябре прошлого года сообщилось об эвакуации более 570 тысяч человек из-за тайфуна «Яги» в китайской провинции Гуандун.