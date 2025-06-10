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    14:56, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    На юг Китая может обрушиться первый тайфун в 2025 году

    Зарождающийся в Южно-Китайском море циклон может в ближайшие дни усилится до тайфуна и ударить по южному побережью Китая. Об этом сообщает Центральная метеорологическая станция КНР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Тайфун, погода, климат
    Фото: Синьхуа

    По его данным, во вторник утром в акватории Южно-Китайского моря образовалась тропическая депрессия. Скорость порывов ветра внутри нее достигает 15 м/с и продолжает расти. По прогнозам метеорологов, в ближайшие 24 часов депрессия может усилиться до тайфуна.

    Ожидается, что 13-14 июня стихия может обрушиться на побережье острова Хайнань и южную китайскую провинцию Гуандун.

    При этом скорость порывов ветра в центре прогнозируемого тайфуна может достигать в пределах 25-33 м/с.

    В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о тайфуне, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

    В сентябре прошлого года  сообщилось об эвакуации более 570 тысяч человек из-за тайфуна «Яги» в китайской провинции Гуандун.

    Теги:
    Китай Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Руслан Сулейменов
    Автор
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