Китай намерен увеличить объем спортивной индустрии до $1 трлн

Власти Китая стремятся раскрыть потребительский потенциал экономики спорта в рамках более широких усилий по стимулированию высококачественного развития смежных отраслей. Об этом сообщает Xinhua, и приводит ряд положений соответсвующего документа Госсовета КНР.

В документе изложено 20 мер в шести аспектах, в том числе касающиеся расширения поставок спортивных товаров и мероприятий, стимулирования потребления в области спорта, поддержки спортивного бизнеса и создания новых точек роста в соответствующих отраслях.

Конкретные меры включают в себя развитие индустрии спорта на открытом воздухе, укрепление зимней экономики, модернизацию спортивного оборудования, расширение сценариев потребления в сфере спорта и углубление сотрудничества в спортивной отрасли.

Усилия также будут направлены на содействие цифровизации спортивного сектора.

Напомним, что в Пекине проведены летние (2008 г.) и зимние (2022 г.) Олимпийские игры.

Ранее в городе Чэнду прошли Всемирные игры, участие в них приняло рекордное количество спортсменов и официальных представителей.