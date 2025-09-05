Китай намерен увеличить объем спортивной индустрии до $1 трлн
Власти КНР планируют сформировать ряд спортивных предприятий и состязаний с мировым влиянием к 2030 году, что позволит увеличить объем отечественной спортивной индустрии до более чем 7 трлн юаней (около $985,2 млрд), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Власти Китая стремятся раскрыть потребительский потенциал экономики спорта в рамках более широких усилий по стимулированию высококачественного развития смежных отраслей. Об этом сообщает Xinhua, и приводит ряд положений соответсвующего документа Госсовета КНР.
В документе изложено 20 мер в шести аспектах, в том числе касающиеся расширения поставок спортивных товаров и мероприятий, стимулирования потребления в области спорта, поддержки спортивного бизнеса и создания новых точек роста в соответствующих отраслях.
Конкретные меры включают в себя развитие индустрии спорта на открытом воздухе, укрепление зимней экономики, модернизацию спортивного оборудования, расширение сценариев потребления в сфере спорта и углубление сотрудничества в спортивной отрасли.
Усилия также будут направлены на содействие цифровизации спортивного сектора.
Напомним, что в Пекине проведены летние (2008 г.) и зимние (2022 г.) Олимпийские игры.
Ранее в городе Чэнду прошли Всемирные игры, участие в них приняло рекордное количество спортсменов и официальных представителей.