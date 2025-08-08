Всемирные игры-2025 официально открылись в китайском Чэнду

В Международном конференц-центре Тяньфу около 10 тыс. зрителей приветствовали бурными аплодисментами Шэнь Ицинь, которая официально объявила Игры открытыми. На церемонии также присутствовали президент Международной ассоциации Всемирных игр (IWGA) Хосе Перурена и член исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) Ли Линвэй.

Это первые Всемирные игры в континентальной части Китая.

Фото: Синьхуа

Всемирные игры в Чэнду являются самыми масштабными в истории: участие в них принимает рекордное количество спортсменов и официальных представителей из 116 стран и регионов — 6679 человек. 3942 спортсмена выступят в 256 дисциплинах по 34 видам спорта.

Китай направил на Игры самую большую делегацию за всю историю — 489 человек, включая 321 спортсмена. В составе китайской сборной впервые представлены параспортсмены. Китайские спортсмены выступят в 152 дисциплинах по 28 видам спорта и дебютируют в 12 из них, включая чирлидинг, фрисби и водно-моторный спорт.

Фото: Синьхуа

В своем видеообращении президент МОК Кирсти Ковентри приветствовала спортсменов, официальных лиц и болельщиков.

- Я хочу поблагодарить китайских организаторов за их привычные профессионализм, гостеприимство, безупречную организацию и легендарную китайскую эффективность. Благодарю Олимпийский комитет Китая, спортивные ведомства страны, местные и центральные власти за неизменную поддержку, а жителей Чэнду и волонтеров — за весь их энтузиазм и вклад, — заявила Ковентри.

Организаторы не стали возводить новых объектов. Вместо этого они использовали объекты, оставшиеся после Универсиады, модернизировали 18 арен и обустроили 9 временных площадок в парках у озер. Всего в соревнованиях будет задействовано 27 объектов.

12-е Всемирные игры будут проходить до 17 августа.