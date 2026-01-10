Китай намерен создать крупномасштабную экосистему промышленного ИИ к 2027 году

Согласно официальному уведомлению, в ближайшее время Пекин намерен сосредоточиться на реализации нескольких масштабных задач. В промышленный сектор планируется внедрить от 3 до 5 крупномасштабных отраслевых ИИ-моделей и разработать специализированные цифровые решения для различных секторов экономики.

Документ предусматривает запуск 1000 промышленных ИИ-агентов, создание 100 профильных датасетов и широкое масштабирование сценариев использования интеллектуальных технологий непосредственно на производственных линиях.

Правительство КНР рассчитывает на появление 2-3 технологических гигантов мирового уровня, которые станут фундаментом новых индустриальных систем. Вокруг этих корпораций-экосистем будет формироваться сеть высокотехнологичных малых и средних предприятий. Важнейшим аспектом стратегии обозначено создание развитой экосистемы с открытым исходным кодом.

Практическая реализация поставленных целей предполагает скоординированное развитие аппаратного и программного обеспечения. В документе подчеркивается необходимость повышения эффективности вычислительных мощностей для задач обучения и логического вывода, а также снижения энергозатрат при использовании систем искусственного интеллекта.

В предстоящий период Китай также сосредоточит внимание на интеграции технологий ИИ в работу промышленных роботов и высокотехнологичного станкового оборудования. Параллельно с этим приоритетными направлениями станут усиление безопасности алгоритмов и обеспечение надежной защиты обучающих массивов данных.

Международный блок стратегии предусматривает формирование новых преимуществ в глобальном сотрудничестве. Пекин намерен поддерживать адаптацию ИИ-продуктов под специфику различных регионов, обеспечивать сопровождение компаний при выходе на внешние рынки, а также поощрять привлечение иностранного капитала в отрасль и участие зарубежных предприятий в разработке технологий генеративного ИИ на территории КНР.

Ранее мы писали, что Китай запустил автономную ИИ-систему на базе национальной сети суперкомпьютеров.