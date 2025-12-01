Китай начнет поощрять всеобщее чтение

Документ предусматривает включение расходов на развитие чтения в бюджеты всех уровней, расширение сети библиотек и читальных пространств, а также поддержку как традиционного, так и цифрового чтения. Особый акцент сделан на повышении качества издательской продукции и увеличении предложения контента, ориентированного на общественное развитие.

Вводится ежегодная Неделя всеобщего чтения, которая будет проходить в четвертую неделю апреля. На государственные органы и СМИ будет возложена задача участвовать в продвижении чтения через общественные кампании, тематические программы и рекомендации качественных изданий в области философии, литературы, науки и технологий.

Отдельные пункты посвящены развитию читательских услуг для детей и подростков, пожилых людей и людей с инвалидностью. Власти намерены расширить доступ к изданиям в аудиоформате, крупном шрифте, шрифте Брайля и электронных версиях, а также развивать безбарьерную инфраструктуру чтения.

Положение также предусматривает поддержку книжных магазинов, общественных читальных пространств и культурных индустрий, связанных с чтением. Общественные организации и частный сектор смогут участвовать в развитии читательских услуг через инвестиции, пожертвования и организацию мероприятий, получая предусмотренные законом налоговые льготы.

За нарушение требований документа предусмотрена административная, дисциплинарная и уголовная ответственность, включая случаи ненадлежащего использования бюджетных средств, ограничения доступа к читательской инфраструктуре и нанесения ущерба общественным интересам.

Китайские власти рассматривают развитие культуры чтения как один из ключевых элементов повышения уровня образования, социальной сплоченности и долгосрочного культурного развития страны.

