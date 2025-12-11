Писатели Казахстана и Китая договорились о сотрудничестве

Мероприятие было организовано Союзом писателей Казахстана, Посольством Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, культурным центром Казахстана в Пекине и культурным фондом имени Зейноллы Саника.

Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

Конференция открылась специальной книжной выставкой, посвященной творчеству Зейноллы Саника.

Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

С приветственным словом выступил председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, подчеркнув важность литературных связей между двумя странами.

— Сегодня мы встречаемся в первом и единственном зарубежном культурном центре Казахстана, открытом в Пекине. Он был создан в результате длительных дипломатических переговоров и достигнутых на высшем уровне договоренностей. На его открытии четыре месяца назад специально присутствовал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, — отметил он.

По его словам, открытие культурного центра, как и сегодняшняя международная конференция «Казахские и китайские писатели», будет способствовать укреплению культурных связей и стратегического партнерства между РК и КНР.

Председатель Союза писателей Казахстана подчеркнул, что в эпоху глобализации наиболее действенным способом культурного обмена является качественный перевод. Поэтому подъем переводческой деятельности на новый уровень и ее системное развитие для создания духовного моста между казахской и китайской литературой является насущной задачей.

— Углубление духовных связей двух стран требует поддержки молодых переводчиков и развития этого направления. Литература является самой тонкой и в то же время самой мощной силой, сближающей человечество. Мы являемся ее посланниками. Верю, что наша сегодняшняя поездка станет крупной культурной и литературной инициативой, которая останется в памяти поколений и в истории, — подытожил Мереке Кулкенов.

В ходе мероприятия заместитель председателя Союза писателей Китая У Ицинь отметил, что казахстанско-китайское литературное сотрудничество вступает в новый этап, и поделился мнениями и предложениями по активизации взаимного обмена.

На конференции также выступили председатель Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК Рустам Али, предприниматель и меценат Канат Саник, секретарь Союза писателей Казахстана и главный редактор республиканского литературного журнала «Простор» Фархат Тамендаров.

Кроме того, в рамках конференции стороны подписали Меморандум о сотрудничестве. Документ подписали председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов и заместитель председателя Союза писателей Китая У Ицинь.

На пленарном заседании международной конференции «Казахские и китайские писатели. Творчество Зейноллы Саника» выступили видные писатели и литературоведы двух стран.

Писатель, лауреат Государственной премии РК Бексултан Нуржекеулы рассказал о литературных связях Казахстана и Китая и творческом наследии Зейноллы Саника. Писатель и переводчик Акбар Мажит выступил по теме переводческих обменов между двумя странами. Писатель, лауреат Государственной премии РК Кадирбек Сегизбай представил доклад о развитии казахской литературы в годы независимости.

Заместитель главного редактора издательства Союза писателей Китая Янь Хуэй говорил об углублении культурных связей через литературу, а старший научный сотрудник Академии общественных наук Китая Ван Сяоюй — о взаимном распространении казахской и китайской литературы и опыте переводов.

Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

В завершение секции состоялся обмен мнениями, участники обсудили направления расширения двусторонних литературных связей.