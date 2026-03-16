    14:07, 16 Март 2026 | GMT +5

    Китай начал подготовку к полумарафону роботов и людей

    В пекинской зоне экономико-технологического развития «Ичжуан» состоялись первые испытания автономных гуманоидных роботов в рамках подготовки к уникальному спортивному событию. 19 апреля 2026 года здесь пройдет совместный полумарафон с участием людей и человекоподобных машин, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Global Times.

    Фото: CCTV

    В тестовых забегах приняли участие более 20 команд, представляющих ведущие технологические компании и университеты Китая. Главным отличием предстоящего марафона от прошлогоднего станет масштаб и уровень автономности систем.

    Заявки на участие в предстоящем забеге подали 32 452 человека. В прошлом году роботы управлялись дистанционно техниками, следовавшими рядом, а в текущем сезоне команды переходят на полную автономную навигацию на основе электронных карт и алгоритмов компьютерного зрения.

    Трасса включает участки с переменным рельефом, городские уклоны и парковые зоны с неоднородным покрытием. Это потребует от разработчиков демонстрации продвинутых алгоритмов контроля движения и адаптивной устойчивости машин.

    Организаторы отмечают, что атлеты и роботы будут стартовать одновременно и следовать по единому маршруту. Для обеспечения безопасности беговые дорожки будут разделены специальными ограждениями или дорожными разделителями.

    Ранее мы писали, что Китай представил самого быстрого в мире человекоподобного робота.

    Берик Табынбаев
