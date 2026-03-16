Китай начал подготовку к полумарафону роботов и людей

В тестовых забегах приняли участие более 20 команд, представляющих ведущие технологические компании и университеты Китая. Главным отличием предстоящего марафона от прошлогоднего станет масштаб и уровень автономности систем.

Заявки на участие в предстоящем забеге подали 32 452 человека. В прошлом году роботы управлялись дистанционно техниками, следовавшими рядом, а в текущем сезоне команды переходят на полную автономную навигацию на основе электронных карт и алгоритмов компьютерного зрения.

Трасса включает участки с переменным рельефом, городские уклоны и парковые зоны с неоднородным покрытием. Это потребует от разработчиков демонстрации продвинутых алгоритмов контроля движения и адаптивной устойчивости машин.

Организаторы отмечают, что атлеты и роботы будут стартовать одновременно и следовать по единому маршруту. Для обеспечения безопасности беговые дорожки будут разделены специальными ограждениями или дорожными разделителями.

