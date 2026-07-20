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    Китай лидирует в мире по разработке человекоподобных роботов

    За первое полугодие 2026 года в Китае было разработано более 400 наименований полноценных человекоподобных роботов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Роботы
    Фото: China Daily

    Согласно данным Министерства промышленности и информатизации (МПИ) КНР, опубликованным в понедельник, в первом полугодии 2026 года в Китае было разработано более 400 наименований полноценных человекоподобных роботов, что составляет более половины от общего количества в мире.

    Это свидетельствует о быстром расширении в стране сектора робототехники, обладающего международными конкурентными преимуществами.

    По данным МПИ, на долю четвероногих роботов, разработанных Китаем, пришлось почти 70 % мировых продаж.

    Ранее сообщалось, что в Китае объем производства гуманоидных роботов в этом году превысит 100 000 единиц.

    Китай В мире КНР Роботы Робототехника
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор