Китай выпустит свыше 100 тысяч человекоподобных роботов

В Китае объем производства гуманоидных роботов в этом году превысит 100 000 единиц, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на China Daily.

Об этом заявил заместитель директора департамента науки и технологий Министерства промышленности и информатизации КНР Гань Сяобинь на пресс-конференции, приуроченной к предстоящей Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC-2026).

По словам чиновника, масштабирование ИИ-сервисов и формирование зрелой цифровой экосистемы стали главными драйверами китайской робототехники. На данный момент уровень интеграции смарт-технологий на крупных промышленных предприятиях КНР уже превысил 30%.

— Национальный инвестиционный фонд индустрии искусственного интеллекта активизирует свою деятельность, чтобы направить больше социального капитала в этот сектор, — отметил он.

На выставке в рамках конференции WAIC-2026, которая пройдет в Шанхае с 17 по 20 июля под девизом «Партнерство в сфере ИИ ради светлого будущего», презентуют более 3000 разработок. Около 300 продуктов дебютируют на мировом рынке.

Ранее сообщалось, что Китай начал выдавать роботам «паспорта».