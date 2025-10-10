РУ
    18:32, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Китай и Индия готовятся возобновить прямые авиарейсы после пятилетнего перерыва

    Китай и Индия намерены возобновить прямое авиасообщение до конца этого месяца, передает Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел КНР

    Фото: SCMP

    В четверг на регулярной пресс-конференции официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Го Цзякун сообщил, что этот шаг стал новым подтверждением выполнения сторонами важных договоренностей, достигнутых между председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время их встречи 31 августа в Тяньцзине.

    По словам китайского дипломата, это решение также направлено на дальнейшее укрепление дружественных связей между народами двух стран, численность которых превышает 2,8 млрд человек.

    — Китай готов вместе с Индией прилагать усилия для того, чтобы рассматривать и выстраивать двусторонние отношения с учетом стратегической перспективы и долгосрочных интересов, — отметил он.

    Полеты между Китаем и Индией были приостановлены в 2020 году в период пандемии Covid-19 и в последующем не возобновились на фоне затянувшегося пограничного кризиса между двумя странами.

    Ранее мы писали, что Китай предложил меры для развития авиации в Центральной Азии.

