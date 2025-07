Китай готовится к первым Всемирным играм гуманоидных роботов

В преддверии соревнований 15 июля на участке Великой Китайской стены Бадалин стартовала торжественная «Эстафета энергетических кубов», которая станет одной из ключевых программ предстоящих Игр и продлится до их открытия.

На церемонии открытия прошла эстафета с участием восьми роботов-спортсменов, которые успешно выполнили первую передачу символического куба, продемонстрировав точную координацию и синхронность движений.

Humanoid robots wowed the world as the 2025 World Humanoid Robot Games launched at Beijing’s Great Wall. Eight androids raced with energy cubes, kicking off a month-long journey to iconic sites before the Games begin on August 14th.#RobotGames #GreatWallRelay #HumanoidTech… pic.twitter.com/cG1Pzz8M18