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    15:31, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Китай готовится к первым Всемирным играм гуманоидных роботов

    Китай готовится принять первые в истории Всемирные игры гуманоидных роботов, которые пройдут с 14 по 17 августа в Пекине, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Китай готовится к первым Всемирным играм гуманоидных роботов
    Фото: AI

    В преддверии соревнований 15 июля на участке Великой Китайской стены Бадалин стартовала торжественная «Эстафета энергетических кубов», которая станет одной из ключевых программ предстоящих Игр и продлится до их открытия.

    На церемонии открытия прошла эстафета с участием восьми роботов-спортсменов, которые успешно выполнили первую передачу символического куба, продемонстрировав точную координацию и синхронность движений.

    В течение месяца роботы-участники пронесут «энергетические кубы» по знаковым культурным и технологическим объектам Пекина. Финальной точкой маршрута станет Национальный конькобежный центр, где все кубы объединятся в светящийся «интеллектуальный сердечник», который будет зажжён во время церемонии открытия и станет символом Игр.

    Соревнования пройдут под девизом «Интеллект в движении, шаг в будущее». Роботы выступят в 11 спортивных дисциплинах, включая лёгкую атлетику, бег, прыжки в длину и высоту с места, гимнастику и футбол. Участники будут оцениваться не только по физическим показателям, но и по уровню координации и способности к командной работе.

    В рамках культурной программы на улицах Пекина пройдут интерактивные технофлешмобы, где жители и гости города смогут увидеть роботов в действии и поучаствовать в создании атмосферы технологического карнавала.

    Ранее мы писали, что Китай задействовал роботов в наступательных военных учениях.

    Теги:
    Китай Робототехника
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
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