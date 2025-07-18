Китай готовится к первым Всемирным играм гуманоидных роботов

В преддверии соревнований 15 июля на участке Великой Китайской стены Бадалин стартовала торжественная «Эстафета энергетических кубов», которая станет одной из ключевых программ предстоящих Игр и продлится до их открытия.

На церемонии открытия прошла эстафета с участием восьми роботов-спортсменов, которые успешно выполнили первую передачу символического куба, продемонстрировав точную координацию и синхронность движений.

Humanoid robots wowed the world as the 2025 World Humanoid Robot Games launched at Beijing’s Great Wall. Eight androids raced with energy cubes, kicking off a month-long journey to iconic sites before the Games begin on August 14th.#RobotGames #GreatWallRelay #HumanoidTech… pic.twitter.com/cG1Pzz8M18 — CGTN Europe (@CGTNEurope) July 17, 2025

В течение месяца роботы-участники пронесут «энергетические кубы» по знаковым культурным и технологическим объектам Пекина. Финальной точкой маршрута станет Национальный конькобежный центр, где все кубы объединятся в светящийся «интеллектуальный сердечник», который будет зажжён во время церемонии открытия и станет символом Игр.

Соревнования пройдут под девизом «Интеллект в движении, шаг в будущее». Роботы выступят в 11 спортивных дисциплинах, включая лёгкую атлетику, бег, прыжки в длину и высоту с места, гимнастику и футбол. Участники будут оцениваться не только по физическим показателям, но и по уровню координации и способности к командной работе.

В рамках культурной программы на улицах Пекина пройдут интерактивные технофлешмобы, где жители и гости города смогут увидеть роботов в действии и поучаствовать в создании атмосферы технологического карнавала.

Ранее мы писали, что Китай задействовал роботов в наступательных военных учениях.