Китай готов помочь Казахстану в восстановлении после паводков

Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече в Астане заявил о готовности Китая помочь Казахстану в восстановительных работах после паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Ван И, Китай искренне сочувствует Казахстану из-за паводков.

— Недавно Казахстан столкнулся с крупными паводками. И, будучи братским соседом и стратегическим партнером, Китай искренне сочувствует, мы готовы продолжить оказывать посильную помощь и поддержку в восстановительных работах, — заявил Ван И.

Напомним, что в Астане состоялась встреча глав МИД Казахстана и Китая Мурата Нуртлеу и Ван И. Министры внешнеполитических ведомств провели переговоры и подписали ряд двусторонних договоров.

По словам министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу, укрепление добрососедства с Китаем является ключевым приоритетом для Казахстана, это в полной мере отвечает интересам государств и способствует миру и стабильности в регионе.