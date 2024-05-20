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    12:55, 20 Май 2024 | GMT +6

    Китай готов помочь Казахстану в восстановлении после паводков

    Министр иностранных дел Китая Ван И
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече в Астане заявил о готовности Китая помочь Казахстану в восстановительных работах после паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам Ван И, Китай искренне сочувствует Казахстану из-за паводков.

    — Недавно Казахстан столкнулся с крупными паводками. И, будучи братским соседом и стратегическим партнером, Китай искренне сочувствует, мы готовы продолжить оказывать посильную помощь и поддержку в восстановительных работах, — заявил Ван И.

    Напомним, что в Астане состоялась встреча глав МИД Казахстана и Китая Мурата Нуртлеу и Ван И. Министры внешнеполитических ведомств провели переговоры и подписали ряд двусторонних договоров.

    По словам министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу, укрепление добрососедства с Китаем является ключевым приоритетом для Казахстана, это в полной мере отвечает интересам государств и способствует миру и стабильности в регионе.

    Теги:
    Казахстан Китай Сотрудничество Гуманитарная помощь МИД РК Паводки в Казахстане Международные отношения Мурат Нуртлеу
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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