Казахстан и Китай объединяют схожие позиции по многим вопросам – глава МИД РК

В Астане состоялась встреча глав МИД Казахстана и Китая Мурата Нуртлеу и Ван И. Министры внешнеполитических ведомств провели переговоры и подписали ряд двусторонних договоров, передает корреспондент агентства Kaziform.

По словам министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу, укрепление добрососедства с Китаем является ключевым приоритетом для Казахстана, это в полной мере отвечает интересам государств и способствует миру и стабильности в регионе.

— Несмотря на вызовы, наши страны объединяют схожие позиции по вопросам международной повестки. Об этом свидетельствует уровень взаимной поддержки в рамках ООН, СВМДА и других международных организаций, — заявил Мурат Нуртлеу.

Он добавил, что Казахстан и Китай совершенствуют правовую базу, охватывающую весь спектр многосторонних связей между двумя странами.

По словам Мурата Нуртлеу, в 2023 году товарооборот между Казахстаном и Китаем вырос на 30% и достиг рекордных 41 млрд долларов. К тому же Китай стабильно входит в топ-5 крупнейших инвесторов в Казахстан. Уже реализованы десятки проектов на общую сумму более 7 млрд долларов.