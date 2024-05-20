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    12:09, 20 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан и Китай объединяют схожие позиции по многим вопросам – глава МИД РК

    Казахстан и Китай объединяют схожие позиции по многим вопросам – глава МИД РК
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В Астане состоялась встреча глав МИД Казахстана и Китая Мурата Нуртлеу и Ван И. Министры внешнеполитических ведомств провели переговоры и подписали ряд двусторонних договоров, передает корреспондент агентства Kaziform.

    По словам министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу, укрепление добрососедства с Китаем является ключевым приоритетом для Казахстана, это в полной мере отвечает интересам государств и способствует миру и стабильности в регионе.

    — Несмотря на вызовы, наши страны объединяют схожие позиции по вопросам международной повестки. Об этом свидетельствует уровень взаимной поддержки в рамках ООН, СВМДА и других международных организаций, — заявил Мурат Нуртлеу.

    Он добавил, что Казахстан и Китай совершенствуют правовую базу, охватывающую весь спектр многосторонних связей между двумя странами.

    По словам Мурата Нуртлеу, в 2023 году товарооборот между Казахстаном и Китаем вырос на 30% и достиг рекордных 41 млрд долларов. К тому же Китай стабильно входит в топ-5 крупнейших инвесторов в Казахстан. Уже реализованы десятки проектов на общую сумму более 7 млрд долларов.

    Теги:
    Китай КНР МИД РК Мурат Нуртлеу
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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