Китай добился прорыва в добыче лития из соляных озер

Как сообщается, проект реализован компанией Qinghai CITIC Guoan Technology Development Co. Ltd. в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Производственный объект уже вышел на проектную мощность.

Ключевая технология, защищенная серией национальных патентов, значительно повышает рентабельность месторождений. На этапе соляных испарителей уровень извлечения лития вырос с общеотраслевых 50% до более чем 78%, а общий коэффициент выхода продукции в рамках всего производственного цикла подскочил с 75,38% до 90,41%.

Новый метод существенно сокращает средний производственный цикл получения карбоната лития аккумуляторного качества и снижает потери металла по сравнению с традиционными процессами испарения. Технология также гарантирует полноценное комплексное использование сопутствующих ресурсов, таких как калий и бор.

Для Китая этот успех имеет стратегическое значение, поскольку литий является критическим компонентом для производства аккумуляторов электромобилей, систем хранения энергии и электроники. Подобные инновации позволяют стране существенно повысить коэффициент комплексного использования литиевых ресурсов соляных озер и продлить срок их рентабельной разработки.

