Китай добился прорыва в добыче лития из соляных озер
Китай совершил технологический прорыв в добыче «белого золота», введя в эксплуатацию первую в мире промышленную линию мощностью 20 000 тонн по извлечению лития из рассола соляных озер, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Xinhua.
Как сообщается, проект реализован компанией Qinghai CITIC Guoan Technology Development Co. Ltd. в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Производственный объект уже вышел на проектную мощность.
Ключевая технология, защищенная серией национальных патентов, значительно повышает рентабельность месторождений. На этапе соляных испарителей уровень извлечения лития вырос с общеотраслевых 50% до более чем 78%, а общий коэффициент выхода продукции в рамках всего производственного цикла подскочил с 75,38% до 90,41%.
Новый метод существенно сокращает средний производственный цикл получения карбоната лития аккумуляторного качества и снижает потери металла по сравнению с традиционными процессами испарения. Технология также гарантирует полноценное комплексное использование сопутствующих ресурсов, таких как калий и бор.
Для Китая этот успех имеет стратегическое значение, поскольку литий является критическим компонентом для производства аккумуляторов электромобилей, систем хранения энергии и электроники. Подобные инновации позволяют стране существенно повысить коэффициент комплексного использования литиевых ресурсов соляных озер и продлить срок их рентабельной разработки.
