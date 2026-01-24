РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:40, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Китай добился прорыва в добыче лития из соляных озер

    Китай совершил технологический прорыв в добыче «белого золота», введя в эксплуатацию первую в мире промышленную линию мощностью 20 000 тонн по извлечению лития из рассола соляных озер, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Xinhua.

    Китай добился прорыва в добыче лития из соляных озер
    Фото: Xinhua

    Как сообщается, проект реализован компанией Qinghai CITIC Guoan Technology Development Co. Ltd. в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Производственный объект уже вышел на проектную мощность.

    Ключевая технология, защищенная серией национальных патентов, значительно повышает рентабельность месторождений. На этапе соляных испарителей уровень извлечения лития вырос с общеотраслевых 50% до более чем 78%, а общий коэффициент выхода продукции в рамках всего производственного цикла подскочил с 75,38% до 90,41%.

    Новый метод существенно сокращает средний производственный цикл получения карбоната лития аккумуляторного качества и снижает потери металла по сравнению с традиционными процессами испарения. Технология также гарантирует полноценное комплексное использование сопутствующих ресурсов, таких как калий и бор.

    Для Китая этот успех имеет стратегическое значение, поскольку литий является критическим компонентом для производства аккумуляторов электромобилей, систем хранения энергии и электроники. Подобные инновации позволяют стране существенно повысить коэффициент комплексного использования литиевых ресурсов соляных озер и продлить срок их рентабельной разработки.

    Ранее мы писали, что крупное месторождение литиевых руд обнаружено в Китае.

    Теги:
    Технологии Китай Мировые новости
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
    Сейчас читают