Кистому размером с арбуз удалили женщине алматинские врачи

Команда хирургов и гинекологов городской клинической больницы № 8 Алматы успешно прооперировала пациентку с гигантской кистомой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении общественного здравоохранения, 56-летняя женщина поступила в приемное отделение больницы с жалобами на боли в животе и слабость. При обследовании врачи выявили опухолевое образование в брюшной полости, размером 30 на 40 см.

По размерам кистома соответствует доношенному сроку беременности. Со слов пациентки, увеличение живота она отмечает на протяжении трех лет.

— Решение провести операцию, было принято немедленно. Нам удалось успешно удалить опухоль яичника, содержащую 11 литров серозного содержимого. Уже в первые часы после операции пациентка почувствовала значительное облегчение. Послеоперационный период прошел благополучно, и пациентка быстро пошла на поправку. Мы рады, что смогли помочь, — рассказывает заведующий отделением гинекологии ГКБ № 8 Алматы Дмитрий Цай.

Ранее онкохирурги казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии провели уникальную операцию по удалению 30-килограммовой опухоли у пациентки.