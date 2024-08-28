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    18:23, 27 Август 2024 | GMT +6

    Кистому размером с арбуз удалили женщине алматинские врачи

    Кистому размером с арбуз удалили женщине алматинские врачи
    Фото: УОЗ

    Команда хирургов и гинекологов городской клинической больницы № 8 Алматы успешно прооперировала пациентку с гигантской кистомой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в управлении общественного здравоохранения, 56-летняя женщина поступила в приемное отделение больницы с жалобами на боли в животе и слабость. При обследовании врачи выявили опухолевое образование в брюшной полости, размером 30 на 40 см.

    По размерам кистома соответствует доношенному сроку беременности. Со слов пациентки, увеличение живота она отмечает на протяжении трех лет.

    — Решение провести операцию, было принято немедленно. Нам удалось успешно удалить опухоль яичника, содержащую 11 литров серозного содержимого. Уже в первые часы после операции пациентка почувствовала значительное облегчение. Послеоперационный период прошел благополучно, и пациентка быстро пошла на поправку. Мы рады, что смогли помочь, — рассказывает заведующий отделением гинекологии ГКБ № 8 Алматы Дмитрий Цай.

    Ранее онкохирурги казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии провели уникальную операцию по удалению 30-килограммовой опухоли у пациентки. 

    Теги:
    Здравоохранение Медицина Больницы Врачи Алматы Здоровье
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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