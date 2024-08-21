30-килограммовую опухоль удалили из живота женщины в Алматы

Онкохирурги казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии провели уникальную операцию по удалению 30-килограммовой опухоли у пациентки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе КазНИИ, 65-летняя женщина поступила с жалобами на резкое увеличение живота до гигантских размеров, распирающие боли в животе, чувство быстрого насыщения после приема пищи, постоянные ноющие боли в спине, слабость, быструю утомляемость, одышку при незначительной физической нагрузке.

Пациентка сообщила, что болезнь начала развиваться в декабре 2023 года. С июля этого года ее живот стал заметно увеличиваться в объеме. По результатам обследования: компьютерная томография показала наличие большого кистозного образования в брюшной полости и малом тазе, которое выглядит как гигантская киста с твердыми участками, начавшаяся в области малого таза.

Руководитель Центра онкогинекологии КазНИИ онкологии и радиологии Ерлан Кукубасов сообщил, что по итогам гистологического обследования опухоли, пациентке был поставлен диагноз «рак яичников». Ей провели операцию.

- Операция прошла успешно в три этапа. Первым этапом была выполнена двусторонняя кроссэктомия, так как у пациентки имелись проблемы с малыми и большими подкожными венами нижних конечностей. Вторым этапом проведены лапаротомия, рассечение спаек брюшины, удаление гигантской опухоли правого яичника и тотальная гистерэктомия с придатками, а также резекция большого сальника. Таким образом, был выполнен оптимальный объем хирургического лечения при раке яичников. Ввиду гигантских размеров опухоли яичника передняя брюшная стенка была сильно растянута, что потребовало третьего этапа - абдоминопластики для коррекции образовавшегося дефекта передней брюшной стенки, - отметил Кукубасов.

Как рассказывают врачи, иметь дело с такой гигантской опухолью им приходится впервые.

- Ежегодно в нашем институте мы наблюдаем подобные клинические случаи. Однако размеры выявленной у данной пациентки опухоли яичника являются поистине уникальными не только в нашей практике, но и, по отзывам наших коллег из ведущих онкологических учреждений США, Великобритании, стран СНГ и Океании, ими ранее не фиксировались новообразования столь внушительных габаритов. Удаленная опухоль достигала веса около 30-35 килограммов и характеризовалась плотной капсулой, - рассказала председатель правления КазНИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова.

В настоящее время женщина демонстрирует отличное самочувствие, полную активизацию, способность к самостоятельному передвижению и самообслуживанию. Планируется, что пациентка будет выписана из больницы на этой неделе, так как все показатели лабораторных данных в пределах нормы.