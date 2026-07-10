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    Кишечная палочка в столовой: суд приостановил работу детского лагеря в Костанайской области

    В Костанайской области суд оштрафовал организатора детского лагеря и приостановил работу лагеря на три месяца. Поводом стали нарушения санитарных требований, которые не были устранены после проверки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кишечная палочка в супе и грязные матрасы: что нашли в лагере в Костанайской области
    Фото: Адилет Беримкулов/Kazinform

    Костанайский межрайонный суд рассмотрел дело в отношении индивидуального предпринимателя, который организовал детский лагерь.

    Проверку провели после жалоб родителей и заказчика услуг. Они сообщили о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований.

    19 июня главный государственный санитарный врач Алтынсаринского района выдал предписание устранить выявленные нарушения.

    Во время повторной проверки 2 июля выяснилось, что большая часть нарушений так и не была устранена. В отношении предпринимателя составили административный протокол.

    В суде предприниматель признал вину. Он пояснил, что не успел устранить нарушения по субъективным причинам. Однако суд не счел эти доводы уважительными.

    Суд признал предпринимателя виновным, назначил штраф в размере 432 500 тенге и приостановил деятельность лагеря на три месяца.

    Постановление суда пока не вступило в законную силу.

    Напомним, в детском лагере «Светофор» в Костанайской области выявили грубые нарушения санитарных требований. Поводом к проверке стали публикации родителей в соцсетях.

    Позже в ходе мониторинга были обнаружены кишечная палочка в супе и грязные матрасы.

    Эпидситуация Регионы Казахстана летний лагерь Штрафы Костанайская область Санэпидконтроль Детский отдых Питание
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор