Кишечная палочка в столовой: суд приостановил работу детского лагеря в Костанайской области

В Костанайской области суд оштрафовал организатора детского лагеря и приостановил работу лагеря на три месяца. Поводом стали нарушения санитарных требований, которые не были устранены после проверки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Костанайский межрайонный суд рассмотрел дело в отношении индивидуального предпринимателя, который организовал детский лагерь.

Проверку провели после жалоб родителей и заказчика услуг. Они сообщили о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований.

19 июня главный государственный санитарный врач Алтынсаринского района выдал предписание устранить выявленные нарушения.

Во время повторной проверки 2 июля выяснилось, что большая часть нарушений так и не была устранена. В отношении предпринимателя составили административный протокол.

В суде предприниматель признал вину. Он пояснил, что не успел устранить нарушения по субъективным причинам. Однако суд не счел эти доводы уважительными.

Суд признал предпринимателя виновным, назначил штраф в размере 432 500 тенге и приостановил деятельность лагеря на три месяца.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, в детском лагере «Светофор» в Костанайской области выявили грубые нарушения санитарных требований. Поводом к проверке стали публикации родителей в соцсетях.

Позже в ходе мониторинга были обнаружены кишечная палочка в супе и грязные матрасы.