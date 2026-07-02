Санитарные нарушения выявили в детском лагере в Костанайской области

В детском лагере «Светофор» в Костанайской области выявили грубые нарушения санитарных требований. После внеплановой проверки были приостановлены работа пищеблока и нескольких спальных корпусов, а владельца оштрафовали на 346 тысяч тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

После публикации в социальных сетях жалоб родителей на условия пребывания детей в лагере «Светофор» в Алтынсаринском районе специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области провели внеплановую проверку. Были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Главным государственным санитарным врачом Алтынсаринского района были вынесены четыре постановления о применении мер оперативного реагирования.

Так, от работы временно отстранены девять сотрудников столовой, у которых отсутствовали обязательные медицинские осмотры и гигиеническое обучение.

Кроме того, запрещено использование ряда продуктов, не допускаемых для организации питания детей. Среди них — растительно-жировой спред, сырный продукт, молоко и яйца домашнего происхождения, а также фруктовые соки.

Также приостановлена деятельность спальных корпусов №2 и №3 из-за неработающих водонагревателей, а корпуса №4 — из-за неисправности мочевой раковины и засора канализационной системы.

Отдельным постановлением приостановлена работа пищеблока. Проверка установила, что один из водонагревателей не работает, мощности второго недостаточно, отсутствовали централизованная подача холодной воды и запас воды в резервуаре. Кроме того, уличные санитарно-дворовые установки находились в неудовлетворительном состоянии, а умывальные раковины не функционировали из-за отсутствия воды и засора.

Помимо этого, за выявленные нарушения санитарных правил на индивидуального предпринимателя наложен административный штраф в размере 346 тысяч тенге. Также выдано санитарное предписание об устранении всех выявленных нарушений.

В управлении образования отметили, что детский оздоровительный лагерь «Светофор» является частной организацией отдыха и оздоровления детей и самостоятельно осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Казахстана. В текущем сезоне лагерь арендует ИП «Рашит», которое работает на объекте с 2025 года.

Перед началом летнего сезона специалисты управления образования трижды выезжали в лагерь — 20 мая, а также 12 и 14 июня. По итогам проверок руководству был передан перечень замечаний, подлежащих обязательному устранению. Они касались состояния санитарных узлов, пищеблока, спальных помещений и других условий пребывания детей.

После поступления обращений от родителей воспитанников представители управления образования повторно посетили лагерь 16, 17 и 24 июня. Кроме того, было организовано возвращение детей домой.

17 июня управление образования направило директору лагеря официальное письмо с требованием принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, обеспечить надлежащие условия проживания, питания, медицинского обслуживания и безопасного пребывания детей. Также соответствующие обращения были направлены в компетентные государственные органы.

Ранее в Акмолинской области шесть детей отравились в детском лагере.