Кишечная палочка в супе и грязные матрасы: что нашли в лагере в Костанайской области

Санитарные врачи рассказали, какие нарушения стали основанием для приостановления работы корпусов и пищеблока летнего детского лагеря в Костанайской области, передает корреспондент Kazinform.

Внеплановая проверка лагеря была проведена специалистами департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области после поступивших обращений родителей.

По итогам проверки главный государственный санитарный врач Алтынсаринского района вынес сразу несколько постановлений о применении мер оперативного реагирования.

Так, от работы временно отстранили девять сотрудников столовой, поскольку они не прошли обязательный медицинский осмотр и гигиеническое обучение.

Также санитарные врачи запретили использовать ряд продуктов, запрещенных для организации питания детей. Среди них — растительно-жировой спред, сырный продукт, молоко и яйца домашнего происхождения, а также фруктовые соки.

Кроме того, была приостановлена эксплуатация спальных корпусов № 2 и № 3, где не работали водонагреватели. Работа корпуса № 4 также приостановлена из-за неисправной моечной раковины и засора канализационной системы.

Пищеблок лагеря также временно закрыли. Во время проверки установлено, что в нем не работал водонагреватель, отсутствовало централизованное холодное водоснабжение и запас воды в резервуаре. Санитарно-дворовые установки находились в неудовлетворительном состоянии, а умывальники не функционировали из-за отсутствия воды и засора канализации.

Помимо нарушений, ставших основанием для применения оперативных мер, специалисты выявили многочисленные нарушения санитарных правил.

К примеру, территория возле санитарно-дворовых установок была замусорена. Ежедневная уборка с использованием дезинфицирующих средств не проводилась, возле туалетов обнаружены мусор, использованная туалетная бумага, салфетки и фекалии, а рядом со столовой складировались бытовые отходы.

Неудовлетворительным признано и санитарное состояние спальных корпусов. В санитарных узлах не было моющих и дезинфицирующих средств, ежедневная влажная уборка проводилась некачественно. Матрасы, подушки, одеяла, пледы и постельное белье были грязными и имели стойкий неприятный запах.

Кроме того, в спальных корпусах обнаружили разбитые стекла, отсутствовал запас бутилированной питьевой воды и одноразовых стаканов для детей.

На пищеблоке вышли из строя электрокотел для нагрева воды и холодильное оборудование, в том числе предназначенное для хранения суточных проб.

Проверяющие также выявили нарушения правил хранения продуктов: сырое мясо птицы, говядина и куриные яйца хранились вместе с готовой к употреблению гречневой кашей.

Использовалась стеклянная чайная посуда со сколами и трещинами, посуда была плохо вымыта и имела темный жировой налет. На пищеблоке не осуществлялся отбор суточных проб готовых блюд, а сотрудники не были обеспечены санитарной одеждой.

Особую обеспокоенность вызвали результаты лабораторных исследований.

— По результатам лабораторных исследований готовых блюд выявлено несоответствие требованиям технического регламента «О безопасности пищевой продукции». Бактерии группы кишечной палочки выделены в салате из вареных овощей (свеклы), заправленном маслом, а также в вермишелевом супе. Кроме того, бактерии группы кишечной палочки выявлены в 50% смывов с объектов внешней среды — на стаканах, тарелках для первых и вторых блюд, разделочной доске для хлеба, половнике для подливы, сите для гарнира, стеллаже и емкости для хранения хлеба, раздаточном и обеденном столах, — сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области.

По выявленным нарушениям на индивидуального предпринимателя наложен административный штраф по части 1 статьи 425 КоАП РК в размере 346 тысяч тенге. Также выдано санитарное предписание об устранении всех выявленных нарушений.

В настоящее время в органах прокуратуры зарегистрирован акт о назначении внеплановой проверки. После контрольного мероприятия специалисты оценят исполнение ранее принятых мер оперативного реагирования и устранение нарушений.

Ранее в соцсетях появились жалобы родителей на условия пребывания детей в лагере «Светофор». Информацию тогда прокомментировали в областном управлении образовании и департаменте санэпидконтроля.