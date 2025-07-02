Кирпича и железобетона не хватает в Костанайской области

С учётом масштабных планов по строительству жилья — 47 многоквартирных и 573 индивидуальных жилых домов общей площадью порядка 500 тысяч кв. м, а также возведению социальных объектов, в регионе остро стоит задача обеспечения стройплощадок необходимыми строительными материалами – кирпичом, железобетонными изделиями, отделочными материалами.

– В области действуют пять кирпичных заводов общей производительностью 53 миллиона штук кирпича в год, а также шесть предприятий по выпуску железобетонных изделий с суммарной производственной мощностью 170 тысяч кубометров в год. Однако этих объемов недостаточно для полного покрытия потребностей строительного сектора, – сообщил руководитель управления строительства на заседании при акиме области.

Кроме того, по его словам, в регионе отсутствует производство сухих строительных смесей, листового стекла и заготовок строительного леса. Вся эта продукция завозится из других областей Казахстана или Российской Федерации.

– На территории области функционируют 72 предприятия, работающие в сфере производства строительных материалов, из них: одно крупное, пять средних и 66 малых. Основные виды выпускаемой продукции включают огнеупорные материалы, мелкоштучные бетонные и железобетонные изделия, кирпич, товарный бетон, стеклянные изоляторы, а также продукцию по резке, обработке и отделке камня, – уточнил Дидар Тлеубаев.

Чтобы снизить импортную зависимость, в 2025 году запланировано открытие еще пяти новых производств, специализирующихся на выпуске железобетонных и газоблочных изделий, растворо-бетонных узлов, а также переработке древесины.

По итогам января–мая 2025 года объём производства строительных материалов составил 18,5 млрд тенге, что на 9,8% выше аналогичного периода прошлого года (16,9 млрд тенге в январе–мае 2024 года). Выросло производство бетона и его конструкций, отделочного камня, растворов, керамического кирпича и изделий из цемента.

О том, как обстоят дела с обеспечением строительных материалов в Казахстане, можно прочитать здесь.