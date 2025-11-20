Кыргызстан запустил первую эмиссию обеспеченного золотом стейблкоина

В церемонии приняли участие президент КР Садыр Жапаров, министр финансов Алмаз Бакетаев и председатель правления ОАО «Эмитент виртуальных активов» Бийболот Мамытов.

По данным пресс-службы президента КР, официально инициирован выпуск и обращение 50 млн токенов USDKG в сети Tron, каждый из которых эквивалентен $1 и полностью обеспечен физическим золотом.

USDKG — это обеспеченный золотом стейблкоин, полностью поддерживаемый Кыргызской Республикой. Разработанный как прозрачная, безопасная и стабильная цифровая валюта, USDKG сочетает надежность золота и эффективность блокчейн-технологий.

— Запуск открывает новые возможности для укрепления позиции Кыргызстана в глобальной финансовой экосистеме. Он формирует основу для развития инфраструктуры Web3-экосистемы децентрализованных сервисов, обеспечивающих взаимодействие государства и частного сектора через блокчейн-решения. USDKG повышает инвестиционную привлекательность государства, создавая условия для притока капитала и технологических партнерств, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о выпуске в стране первого в мире государственного стейблкоина USDKG, обеспеченного реальным физическим золотом.

