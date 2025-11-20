РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:03, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Кыргызстан запустил первую эмиссию обеспеченного золотом стейблкоина

    В Бишкеке состоялся официальный запуск первой эмиссии национального стейблкоина USDKG — цифрового токена, обеспеченного физическим золотом и привязанного к доллару США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Кыргызстан запустил первую эмиссию обеспеченного золотом стейблкоина
    Фото: Министерство финансов КР

    В церемонии приняли участие президент КР Садыр Жапаров, министр финансов Алмаз Бакетаев и председатель правления ОАО «Эмитент виртуальных активов» Бийболот Мамытов.

    По данным пресс-службы президента КР, официально инициирован выпуск и обращение 50 млн токенов USDKG в сети Tron, каждый из которых эквивалентен $1 и полностью обеспечен физическим золотом.

    USDKG — это обеспеченный золотом стейблкоин, полностью поддерживаемый Кыргызской Республикой. Разработанный как прозрачная, безопасная и стабильная цифровая валюта, USDKG сочетает надежность золота и эффективность блокчейн-технологий.

    — Запуск открывает новые возможности для укрепления позиции Кыргызстана в глобальной финансовой экосистеме. Он формирует основу для развития инфраструктуры Web3-экосистемы децентрализованных сервисов, обеспечивающих взаимодействие государства и частного сектора через блокчейн-решения. USDKG повышает инвестиционную привлекательность государства, создавая условия для притока капитала и технологических партнерств, — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось о выпуске в стране первого в мире государственного стейблкоина USDKG, обеспеченного реальным физическим золотом.

    Мы также писали о том, что в Казахстане состоялся запуск первого стейблкоина, обеспеченного тенге, в рамках регуляторной песочницы Национального Банка. Как и где можно приобрести тенговый стейблкоин — читайте здесь.

    Кыргызстан Стейблкоин Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
