Кыргызстан выпустил первый государственный стейблкоин

Регистрация проведена Государственной службой регулирования и надзора финансового рынка при Министерстве финансов КР. USDKG приравнен к доллару США в соотношении 1 USDKG = 1 доллар США и обеспечен золотом, что делает его уникальным инструментом, сочетающим надежность золота и технологии блокчейна.

— Кыргызстан стал первой страной в мире, официально выпустившей обеспеченный золотом государственный стейблкоин. В ближайшие дни запланирована первая эмиссия USDKG и листинг на централизованных и децентрализованных площадках. Эмиссия реализуется в рамках утвержденного пилотного проекта, направленного на развитие цифровой экономики и укрепление финансового суверенитета КР. USDKG — это предложение миру нового финансового стандарта, основанного на прозрачности, надежности и обеспечении реальными активами. Каждый токен подкреплен физическим золотом под контролем государства, что делает проект символом честных и обеспеченных стейблкоинов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект не связан с инициативой по разработке национального стейблкоина KGST и цифрового сома, которые рассматриваются в рамках Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий. Эти направления являются параллельными инициативами, реализуемыми в рамках общей цифровой стратегии, но имеют разные цели, механизмы и обеспечение.

Ранее сообщалось, что в Казахстане состоялся запуск первого стейблкоина, обеспеченного тенге, в рамках регуляторной песочницы Национального Банка. Как и где можно приобрести тенговый стейблкоин — читайте здесь.