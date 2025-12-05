Кыргызстан ввел новые правила пребывания для граждан Казахстана

По данным Погранслужбы ГКНБ, с 1 сентября 2025 года граждане Республики Казахстан могут находиться на территории Кыргызской Республики до 90 дней в общей сложности за каждые 180 дней, начиная с даты первого въезда. Казахстанцы освобождаются от регистрации в течение первых 30 дней пребывания. Свыше указанного срока требуется регистрация.

В случае нахождения на территории страны более 90 дней без регистрации последующий въезд в страну будет ограничен на 90 дней.

Продлить срок законного нахождения в Кыргызстане возможно при наличии следующих документов:

регистрация по месту пребывания;

вид на жительство;

разрешение на временное проживание;

статус «Кайрылман»;

«Мекен-карт»;

«Резидент-карт»;

иные документы, предусмотренные международными договорами, участницей которых является КР.

Напомним, с сентября 2024 года в стране действует новый порядок регистрации граждан иностранных государств с безвизовым режимом.