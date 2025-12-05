РУ
    18:40, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Кыргызстан ввел новые правила пребывания для граждан Казахстана

    В Кыргызстане вступили в силу обновленные правила пребывания для граждан Республики Казахстан, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Canva

    По данным Погранслужбы ГКНБ, с 1 сентября 2025 года граждане Республики Казахстан могут находиться на территории Кыргызской Республики до 90 дней в общей сложности за каждые 180 дней, начиная с даты первого въезда. Казахстанцы освобождаются от регистрации в течение первых 30 дней пребывания. Свыше указанного срока требуется регистрация.

    В случае нахождения на территории страны более 90 дней без регистрации последующий въезд в страну будет ограничен на 90 дней.

    Продлить срок законного нахождения в Кыргызстане возможно при наличии следующих документов:

    • регистрация по месту пребывания;
    • вид на жительство;
    • разрешение на временное проживание;
    • статус «Кайрылман»;
    • «Мекен-карт»;
    • «Резидент-карт»;
    • иные документы, предусмотренные международными договорами, участницей которых является КР.

    Напомним, с сентября 2024 года в стране действует новый порядок регистрации граждан иностранных государств с безвизовым режимом.

