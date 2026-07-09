KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Кыргызстан продлил запрет на вывоз макулатуры и картона

    В Кыргызстане продлили запрет на вывоз из страны регенерируемой бумаги и картона, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Кыргызстан продлил запрет на вывоз макулатуры и картона
    Фото: Freepik

    Согласно принятому постановлению кабинета министров, запрещается вывозить из страны сроком на шесть месяцев товары, классифицируемые кодом 4707 ТН ВЭД ЕАЭС. Исключение составляют транзит, а также гуманитарная помощь, оказываемая кабинетом министров.

    Меры направлены на обеспечение внутреннего рынка доступным сырьем.

    О введении временного запрета Министерству экономики и коммерции КР поручено в установленном порядке уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию, МИД — Исполнительный комитет СНГ. Государственной таможенной службе при кабмине КР и Государственной Пограничной службе принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров.

    Ранее Кыргызстан продлил запрет на вывоз лома и отходов черных металлов, известняка-ракушечника, а также древесины и лесоматериалов.

    Также сообщалось, что власти страны продлили запрет на вывоз угля автомобильным транспортом.

    В мире Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор