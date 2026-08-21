Кыргызстан повысил штрафы за ввоз товаров через границу без документов

В Кыргызстане ужесточили ответственность за перемещение товаров и транспорта через границу с территории государств — членов ЕАЭС без необходимых документов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

По данным Государственной налоговой службы, в Кодекс о правонарушениях КР внесены поправки, предусматривающие новые размеры административных штрафов, которые вступают в силу с 21 августа 2026 года.

Сумма наказания напрямую привязана к стоимости груза. В частности:

при стоимости товара менее 500 тыс. сомов (свыше 2,6 млн тенге) штраф составит для физических лиц 50 тыс. сомов (261 тыс. тенге), для юридических лиц — 100 тыс. сомов (522 тыс. тенге);

от 500 тыс. до 1 млн сомов — для физических лиц 100 тыс. сомов (522 тыс. тенге), для юридических лиц 200 тыс. сомов (1 млн 44 тыс. тенге);

от 1 млн и более — для физических лиц 200 тыс. сомов (1 млн 44 тыс. тенге), для юридических лиц 300 тыс. сомов (1,56 млн тенге).

При повторном нарушении в течение одного года, финансовые санкции возрастают, а ввезенный товар подлежит конфискации:

если товар стоит менее 500 тыс. сомов (свыше 2,6 млн тенге) штраф составит для физических лиц 70 тыс. сомов (365,4 тыс. тенге), для юридических лиц 130 тыс. сомов (678,6 тыс. тенге);

от 500 тыс. до 1 млн сомов — для физических лиц 130 тыс. сомов (678,6 тыс. тенге), для юридических лиц 250 тыс. сомов (1,3 млн тенге);

от 1 млн и более — для физических лиц штраф составит 250 тыс. сомов (1,3 млн тенге), для юридических лиц 350 тыс. сомов (1,82 млн тенге).

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане 11 крупным зарубежным компаниям, в том числе Alibaba, Microsoft, Sony, Telegram могут закрыть доступ к сервисам из-за отсутствия налоговой регистрации.

В стране предлагают ввести пятилетние налоговые каникулы для предпринимателей отдельных направлений.

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