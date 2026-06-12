Блогеров освободят от налогов на пять лет в Кыргызстане

В Кыргызстане предлагают ввести пятилетние налоговые каникулы для предпринимателей отдельных направлений. Соответствующий указ подписал президент страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Кабинету министров поручено внести в Жогорку Кенеш предложения ко второму чтении проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере налогообложения и неналоговых доходов».

Согласно указу, предлагается освободить сроком на 5 лет от уплаты налогов следующие сферы бизнеса:

услуги по разработке программного обеспечения и информационных систем, в том числе искусственного интеллекта;

услуги по производству, размещению и распространению общедоступной информации, в том числе текстовых, графических, аудио- и видеоматериалов в интернете (деятельность блогеров);

услуги по удаленному аутсорсингу бизнес-процессов;

стартапы на основе инновационных идей или уникальных технологий;

производство кинофильмов, видео- и телевизионных программ;

другие виды креативной и творческой деятельности, определяемые кабинетом министров КР.

Для этих видов деятельности будет установлена ставка подоходного налога в размере 5%, а также ставка страховых взносов по государственному социальному страхованию в размере 12% от среднемесячной заработной платы.

Кроме того, указом предлагается установить ставку единого налога вне зависимости от формы уплаты для предпринимателей, оказывающих услуги:

саун и бань в размере 5%;

общественного питания в городах Бишкек и Ош — 5%, на остальной территории республики — 3%.

Также предусматривается:

не начислять пени по налогу на недвижимое имущество, образованные в результате автоматического формирования налоговых обязательств за период 2026 года;

предоставить право налогоплательщику перейти на общий режим налогообложения в порядке добровольного выхода из упрощенной системы налогообложения в срок до 1 октября 2026 года;

списать налоговую задолженность бизнесу, осуществившему строительство жилых домов за счет госбюджета для передачи его на безвозмездной основе жителям Баткенской области после военных событий на кыргызско-таджикском участке госграницы;

разрешить предпринимателям скорректировать сведения о товарах, на которые отсутствовали первичные учетные документы, излишне внесенные до 1 апреля 2025 года в информационную систему налогового органа, а также не признавать такие товары реализованными для целей налогообложения;

установить повышающие ставки налога на доходы горнодобывающих и/или горноперерабатывающих предприятий по золоту и серебру с учетом цен на международных товарных биржах;

установить дифференцированные штрафы за товары, незаконно перемещаемые через границу КР из государств–членов ЕАЭС без соответствующих документов, в зависимости от стоимости товаров.

Ранее сообщалось, что в стране до 31 декабря 2026 года введен мораторий на проведение налоговых проверок бизнеса.