Налоговая служба Кыргызстана проводит масштабное сокращение штата
Государственная налоговая служба в рамках оптимизации сокращает около тысячи сотрудников в регионах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.
Об этом сообщил депутат Улукбек Карыбек уулу на заседании Жогорку Кенеша.
Массовое увольнение сотрудников связано с масштабной цифровизацией налогового администрирования и оптимизацией штатной структуры.
По словам депутата, под сокращение в регионах попали целые подразделения, включая специалистов, которым осталось совсем немного времени до выхода на пенсию.
Парламентарий предложил рассмотреть данный вопрос в парламенте с участием представителей Государственной налоговой службы.
Ранее сообщалось, что в стране сократят срок хранения плохой кредитной истории.