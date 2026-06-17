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    Налоговая служба Кыргызстана проводит масштабное сокращение штата

    Государственная налоговая служба в рамках оптимизации сокращает около тысячи сотрудников в регионах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Налоговая служба Кыргызстана проводит масштабное сокращение штата
    Фото: Kazinform

    Об этом сообщил депутат Улукбек Карыбек уулу на заседании Жогорку Кенеша.

    Массовое увольнение сотрудников связано с масштабной цифровизацией налогового администрирования и оптимизацией штатной структуры.

    По словам депутата, под сокращение в регионах попали целые подразделения, включая специалистов, которым осталось совсем немного времени до выхода на пенсию.

    Парламентарий предложил рассмотреть данный вопрос в парламенте с участием представителей Государственной налоговой службы. 

    Ранее сообщалось, что в стране сократят срок хранения плохой кредитной истории.

    В мире Кыргызстан
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор