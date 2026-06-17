Налоговая служба Кыргызстана проводит масштабное сокращение штата

Государственная налоговая служба в рамках оптимизации сокращает около тысячи сотрудников в регионах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Об этом сообщил депутат Улукбек Карыбек уулу на заседании Жогорку Кенеша.

Массовое увольнение сотрудников связано с масштабной цифровизацией налогового администрирования и оптимизацией штатной структуры.

По словам депутата, под сокращение в регионах попали целые подразделения, включая специалистов, которым осталось совсем немного времени до выхода на пенсию.

Парламентарий предложил рассмотреть данный вопрос в парламенте с участием представителей Государственной налоговой службы.

Ранее сообщалось, что в стране сократят срок хранения плохой кредитной истории.