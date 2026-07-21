KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Кыргызстан посетили 13 млн туристов

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем обращении к гражданам рассказал о развитии туристической отрасли и отметил ее растущее значение для экономики страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар

    Кыргызстан посетили 13 млн туристов
    Фото: tazabek.kg

    По словам Жапарова, количество туристов, посещающих Кыргызстан, в последние годы заметно увеличилось. Если до 2020–2021 годов ежегодный поток составлял 2–3 миллиона человек, то сейчас он вырос до 13 миллионов.

    Согласно оценкам, развитие туристической отрасли может обеспечивать дополнительный рост ВВП на уровне 4–5%.

    Власти рассчитывают, что туризм в перспективе станет одним из важных направлений экономического развития страны.

    Ранее сообщалось о том, что в Кыргызстане предлагают обязать туроператоров страховать туристов.

    Мы также писали о том, что более 23 тысяч казахстанских туристов посетили Таджикистан с начала года. 




     

     

    Туризм В мире Кыргызстан
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор