Кыргызстан посетили 13 млн туристов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем обращении к гражданам рассказал о развитии туристической отрасли и отметил ее растущее значение для экономики страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар .

По словам Жапарова, количество туристов, посещающих Кыргызстан, в последние годы заметно увеличилось. Если до 2020–2021 годов ежегодный поток составлял 2–3 миллиона человек, то сейчас он вырос до 13 миллионов.

Согласно оценкам, развитие туристической отрасли может обеспечивать дополнительный рост ВВП на уровне 4–5%.

Власти рассчитывают, что туризм в перспективе станет одним из важных направлений экономического развития страны.

Ранее сообщалось о том, что в Кыргызстане предлагают обязать туроператоров страховать туристов.

Мы также писали о том, что более 23 тысяч казахстанских туристов посетили Таджикистан с начала года.









