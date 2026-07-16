Более 23 тысяч казахстанских туристов посетили Таджикистан с начала года

Туристическая отрасль Таджикистана демонстрирует уверенный рост и планирует принять более 2 млн иностранных туристов по итогам 2026 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

В ходе отчетной пресс-конференции председатель Комитета по развитию туризма РТ Джамшед Джурахонзода отметил, в первом полугодии 2026 года республику посетили 889,4 тыс. иностранных туристов, что на 16,7% больше прошлогоднего показателя.

Из общего числа иностранцев 90% туристов прибыли из стран СНГ, а оставшиеся — из дальнего зарубежья. Наибольшее число туристов приехало из Узбекистана — 510,4 тыс. человек и России — 175,8 тыс. В пятерку также вошли Кыргызстан — 89 тыс. туристов, Казахстан — 23,1 тыс. и Китай — 22,7 тыс. человек.

Спикер подчеркнул, что приоритетными направлениями для Таджикистана остаются экологический, аграрный, культурный и исторический туризм. Одновременно власти намерены развивать гостиницы, кемпинги, мобильную связь и туристическую инфраструктуру в отдалённых районах.

Глава ведомства отметил, что стимулирование туристической сферы позволит по итогам 2026 года принять более 2 млн иностранных туристов.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане основана национальная ассоциация туризма.