Национальную ассоциацию туризма основали в Таджикистане

Национальная ассоциация туризма создана в Таджикистане. Соответствующее решение было принято на заседании представителей туристической отрасли республики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

В мероприятии приняли участие руководство Комитета по развитию туризма РТ, представители туристических компаний, гостиниц, ресторанов, авиакомпаний, а также производители сувенирной продукции.

11 компаний были определены в качестве учредителей Национальной ассоциации туризма Таджикистана. Одновременно было принято решение о вступлении в состав новой организации и других участников туристического рынка страны.

Избранный руководитель ассоциации Умед Саидов отметил, что создание такой структуры является важным шагом на пути консолидации потенциала туристической отрасли.

Деятельность ассоциации будет направлена на развитие сотрудничества между государственным и частным секторами, защиту интересов предпринимателей отрасли, повышение качества услуг и продвижение туристического потенциала Таджикистана на международной арене.

Ранее сообщалось, что Таджикистан в 2025 году посетили более 1,7 миллиона туристов, в том числе 37 тысяч казахстанцев. Рост туристического потока составил 27,5% по сравнению с предыдущим годом.