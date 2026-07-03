Обязать туроператоров страховать туристов предлагают в Кыргызстане
Власти страны намерены внедрить механизм вмененного страхования ответственности субъектов туристской деятельности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.
Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.
Согласно документу, туроператоров обяжут оформлять вмененное страхование гражданской ответственности для каждого туриста.
Отмечается, что из-за отсутствия обязательного страхования государство вынуждено тратить бюджетные средства на спасение и экстренное лечение незастрахованных лиц, что бьет по международному имиджу страны при чрезвычайных ситуациях.
Государственное вмешательство необходимо, чтобы переложить финансовые риски по проведению сложных поисково-спасательных операций, эвакуации пострадавших в горах с госбюджета на страховой рынок, а также защитить путешественников и сделать туризм в стране безопасным.
Предлагается установить дифференцированные лимиты страховой ответственности:
- до трех млн сомов — для традиционных маршрутов: классические экскурсионные, культурно-познавательные, оздоровительные и рекреационные туры. Минимальный лимит в полной мере обеспечивает покрытие расходов на экстренную амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, проведение диагностических исследований, а также транспортировку пациента наземным транспортом;
- до пяти млн сомов — для экстремальных видов туризма: альпинизма, горнолыжного спорта, рафтинга и трекинга в труднодоступных зонах. Этот вид предопределяет привлечение специализированной авиационной техники для эвакуации пострадавших в условиях значительных затрат.
Для экстремальных туров страховка обязана покрывать расходы на поисково-спасательные мероприятия длительностью не менее трех суток.
Кроме того, расходы на лечение и пребывание в реанимации при тяжелых травмах головного и спинного мозга оплачиваются на срок не более 10 дней.
Исключаются из покрытия траты, связанные с лечением в стационарах, если госпитализация превышает 14 дней.
При средней стоимости традиционного многодневного тура по Кыргызстану в размере 15 — 25 тыс. сомов, страховой полис на 5–7 дней будет стоить около 3000 — сомов, примерно 400-500 сомов в день.
Наличие договора страхования станет строго обязательным условием легальной деятельности.
Напомним о трагическом случае, который произошел в середине августе 2025 года, когда российская альпинистка Наталья Наговицина со сломанной ногой ожидала помощь на пике Победы на высоте более 7 тысяч метров.
23 августа спасатели МЧС КР из-за ухудшения погодных условий приостановили поиски гражданки РФ Натальи Наговициной.
Позже стало известно, что из-за резкого ухудшения погоды, направленный 24 августа в Иссык-Кульскую область вертолет МЧС Кыргызстана «Airbus Н-125», свернул операцию по эвакуации альпинистки и вернулся к месту постоянной дислокации.
27 августа, проведенная ГКНБ КР аэровидеосъемка с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных высокоточным оборудованием, не обнаружила признаков жизни на месте нахождения альпинистки.
Позже экспертная группа альпинистов в состав которой вошли 20 опытнейших специалистов заявила о невозможности спасения Натальи Наговициной.
2 сентября российская альпинистка признана погибшей в Кыргызстане.
В конце мая 2026 года министерство чрезвычайных ситуаций КР заявило о готовности рассмотреть возможность оказания необходимого содействия в эвакуации тела российской альпинистки с пика Победы.