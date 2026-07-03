Обязать туроператоров страховать туристов предлагают в Кыргызстане

Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Согласно документу, туроператоров обяжут оформлять вмененное страхование гражданской ответственности для каждого туриста.

Отмечается, что из-за отсутствия обязательного страхования государство вынуждено тратить бюджетные средства на спасение и экстренное лечение незастрахованных лиц, что бьет по международному имиджу страны при чрезвычайных ситуациях.

Государственное вмешательство необходимо, чтобы переложить финансовые риски по проведению сложных поисково-спасательных операций, эвакуации пострадавших в горах с госбюджета на страховой рынок, а также защитить путешественников и сделать туризм в стране безопасным.

Предлагается установить дифференцированные лимиты страховой ответственности:

до трех млн сомов — для традиционных маршрутов: классические экскурсионные, культурно-познавательные, оздоровительные и рекреационные туры. Минимальный лимит в полной мере обеспечивает покрытие расходов на экстренную амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, проведение диагностических исследований, а также транспортировку пациента наземным транспортом;

до пяти млн сомов — для экстремальных видов туризма: альпинизма, горнолыжного спорта, рафтинга и трекинга в труднодоступных зонах. Этот вид предопределяет привлечение специализированной авиационной техники для эвакуации пострадавших в условиях значительных затрат.

Для экстремальных туров страховка обязана покрывать расходы на поисково-спасательные мероприятия длительностью не менее трех суток.

Кроме того, расходы на лечение и пребывание в реанимации при тяжелых травмах головного и спинного мозга оплачиваются на срок не более 10 дней.

Исключаются из покрытия траты, связанные с лечением в стационарах, если госпитализация превышает 14 дней.

При средней стоимости традиционного многодневного тура по Кыргызстану в размере 15 — 25 тыс. сомов, страховой полис на 5–7 дней будет стоить около 3000 — сомов, примерно 400-500 сомов в день.

Наличие договора страхования станет строго обязательным условием легальной деятельности.

Напомним о трагическом случае, который произошел в середине августе 2025 года, когда российская альпинистка Наталья Наговицина со сломанной ногой ожидала помощь на пике Победы на высоте более 7 тысяч метров.

23 августа спасатели МЧС КР из-за ухудшения погодных условий приостановили поиски гражданки РФ Натальи Наговициной.

Позже стало известно, что из-за резкого ухудшения погоды, направленный 24 августа в Иссык-Кульскую область вертолет МЧС Кыргызстана «Airbus Н-125», свернул операцию по эвакуации альпинистки и вернулся к месту постоянной дислокации.

27 августа, проведенная ГКНБ КР аэровидеосъемка с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных высокоточным оборудованием, не обнаружила признаков жизни на месте нахождения альпинистки.

Позже экспертная группа альпинистов в состав которой вошли 20 опытнейших специалистов заявила о невозможности спасения Натальи Наговициной.

2 сентября российская альпинистка признана погибшей в Кыргызстане.

В конце мая 2026 года министерство чрезвычайных ситуаций КР заявило о готовности рассмотреть возможность оказания необходимого содействия в эвакуации тела российской альпинистки с пика Победы.