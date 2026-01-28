Кыргызстан обратился в суд ЕАЭС из-за нарушения прав трудовых мигрантов в России
Об этом сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Кыргызстана Азамат Муканов на заседании комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам Жогорку Кенеша при обсуждении поправок к закону «О медицинском страховании граждан», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Депутат Гулнара Баатырова обратила внимание на необходимость расширения доступа к медицинским услугам для трудовых мигрантов в рамках ЕАЭС.
Азамат Муканов отметил, что работа в данном направлении ведется.
— Кыргызская сторона обратилась в суд Евразийского экономического союза. На прошлой неделе состоялось заседание, решение будет вынесено через две недели. Российская сторона в рамках ЕАЭС не выполняет статьи 96, 97 соглашения по трудовым мигрантам относительно выдачи полюсов медицинского страхования. Обязательное медицинское страхование должно распространяться на членов семей трудовых мигрантов. Этот вопрос также поднимался в ноябре во время визита в Кыргызстан заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, — сказал он.
