Кыргызстан обратился в суд ЕАЭС из-за нарушения прав трудовых мигрантов в России

Депутат Гулнара Баатырова обратила внимание на необходимость расширения доступа к медицинским услугам для трудовых мигрантов в рамках ЕАЭС.

Азамат Муканов отметил, что работа в данном направлении ведется.

— Кыргызская сторона обратилась в суд Евразийского экономического союза. На прошлой неделе состоялось заседание, решение будет вынесено через две недели. Российская сторона в рамках ЕАЭС не выполняет статьи 96, 97 соглашения по трудовым мигрантам относительно выдачи полюсов медицинского страхования. Обязательное медицинское страхование должно распространяться на членов семей трудовых мигрантов. Этот вопрос также поднимался в ноябре во время визита в Кыргызстан заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, — сказал он.